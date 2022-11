Receita de Creme de favas com lâminas de chouriço de porco preto por Henrique Sá Pessoa

“Receitas da minha vida” por Henrique Sá Pessoa, chef dos restaurantes Alma, Tapisco e Cais da Pedra, em Lisboa, e premiado como “Chef do Ano” 2022 do guia Boa Cama Boa Mesa.

“Não tenho qualquer ligação familiar ao Alentejo, mas de entre as várias cozinhas que se fazem em Portugal, a alentejana é a que mais acarinho, não só pela riqueza de sabores mas também por ser uma das que melhor elogia o produto local."

A Receita: Creme de favas com lâminas de chouriço de porco preto

Tempo de Confeção - 20 minutos - 4 Pessoas

Ingredientes:

300 g de favas (frescas sem pele cozidas durante 2 minutos ou congeladas sem pele)

1 colher de cebola (cortada em cubos)

1 dente de alho (picado)

1 colher de chá de talos de coentros (picados)

2 colheres de sopa de azeite

8 fatias finas de chouriço de porco preto

2 colheres de sopa de crème fraîche (diluído com um pouco de água)

Sal e pimenta (q.b.)

Preparação:

Refogar a cebola, o alho e os coentros em pouco de azeite durante 2 a 3 minutos. Adicionar as favas e água a ferver suficiente para cobrir todos os ingredientes.

Deixar ferver e cozinhar durante cerca de 10 minutos.

Triturar a sopa com a varinha mágica.

Aquecer o chouriço ligeiramente numa frigideira e adicionar à sopa no momento de servir.

Fotos: Tiago Miranda

Esta receita exclusiva foi publicada originalmente no guia “Receitas da minha vida” oferecido pelo Expresso, no dia 25 de novembro de 2022.

Noélia Jerónimo e Vítor Sobral foram os primeiros a partilhar as “Receitas da minha vida” no guia que oferecido com o Expresso no dia 11 de novembro. A 18 de novembro é a vez de Michele Marques e João Rodrigues, a 25 de novembro, Justa Nobre e Henrique Sá Pessoa, e a 2 de dezembro, Marlene Vieira e Miguel Rocha Vieira. Os guias “Receitas da minha vida” contam com o apoio dos Vinhos de Lisboa e do Recheio.