Com segredos e memórias de 8 chefs, Expresso oferece guias “Receitas da minha vida”

A partir de 11 de novembro, o Expresso oferece aos leitores quatro guias de receitas com assinatura de oito dos mais prestigiados chefs nacionais. Noélia Jerónimo e Vítor Sobral, Michele Marques e João Rodrigues, Justa Nobre e Henrique Sá Pessoa, e Marlene Vieira e Miguel Rocha Vieira são as duplas que, em cada guia, revelam os segredos, as memórias e as histórias, que ajudaram a criar as “Receitas da Minha Vida”. Em cada guia, uma dupla de chefs ensina a preparar entradas, petiscos, pratos de carne, peixe e vegetarianos, e sobremesas.

Não é totalmente errado assumir que por detrás de um grande chef de cozinha está sempre um livro de receitas antigo com letras apagadas por manchas de gordura, tanto quanto um caderno rabiscado com ideias para experimentação futura. Não se trata de um regresso ao passado, antes de um elogio aos aromas, temperos, ensinamentos e experiências que servem de ingrediente a todas as boas histórias nascidas à mesa. Partindo de uma coleção de memórias de família, episódios de infância e viagens pelo mundo, estes oito chefs portugueses reúnem, agora, as “Receitas da minha vida” e contam as histórias, segredos e inspirações associadas a cada proposta.

“A minha cozinha é feita dessa ligação quase visceral ao mar e à ria Formosa, à tradição piscatória que ainda hoje é honrada na família pelo meu irmão, mas também da herança serrana deixada pela minha avó, que me apresentou aos sabores mais fortes e quentes do Algarve”, confessa Noélia Jerónimo, a partir do restaurante que lidera em Cabanas de Tavira. “As receitas que aqui partilho são aquelas que sustentam a minha identidade enquanto cozinheira, porque são as que me fazem mais feliz à mesa, junto dos meus, pelas histórias e memórias que carregam”, conclui a cozinheira autodidata, que foi distinguida como “Chef do Ano 2021” pelo guia Boa Cama Boa Mesa.

nuno fox

Prémio Carreira do guia Boa Cama Boa Mesa em 2016, Vítor Sobral abriu em Cascais o mais recente projeto, a Lota da Esquina, que se junta a outros que têm marcado a oferta gastronómica em Portugal, com destaque para a Tasca da Esquina, mas também além-fronteiras, como é o caso do Brasil. “Vivi no Seixal até à adolescência na mesma casa onde nasci e foi por lá, à beira-rio e com o mar a curta distância, que apurei o gosto pela cozinha" recorda o chef, que acrescenta: "É de lá, onde cheira a mar, que trago as melhores memórias à mesa, seja dentro de uma fragata com amigos ou em casa, com os meus pais.

nuno fox

Noélia Jerónimo e Vítor Sobral são os primeiros a partilhar as “Receitas da minha vida” no guia que vai ser oferecido com o Expresso no dia 11 de novembro. Seguem-se, a 18 de novembro, Michele Marques e João Rodrigues, a 25 de novembro, Justa Nobre e Henrique Sá Pessoa, e a 2 de dezembro, Marlene Vieira e Miguel Rocha Vieira.

