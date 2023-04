A nova vida da pousada que já foi convento franciscano e casa do reino mágico dos cogumelos

Há cinco séculos, partia da então ermida do convento franciscano a imagem de Nossa Senhora da Esperança que acompanhou o navegador Pedro Álvares Cabral na expedição que deu a conhecer a descoberta do Brasil. A santa dava nome ao convento e a montanha regista-se como serra da Esperança. Este é o passado e o cenário atual da Aldeia Histórica de Belmonte, com muitos outros motivos de visita. O legado de uma imponência, dada também pela História, permanece hoje guardado entre as grossas paredes graníticas da Pousada Convento de Belmonte, que celebra 22 anos de funcionamento em 2023. Ao longo de duas décadas e de forma ininterrupta, esta unidade de alojamento marcou presença em todas as edições do Guia Boa Cama Boa Mesa, razão pela qual foi distinguida com o prémio “Mérito 20 Anos”.

A história desta pousada está intimamente ligada a António Rebelo de Andrade, que herdou o Convento Nossa Senhora da Esperança (na realidade eram só ruínas), localizado na serra da Esperança, e decidiu transformá-lo em hotel. Dada a grandeza do projeto numa região ainda pouco desenvolvida para o turismo, o proprietário decidiu juntar-se à então ENATUR – ainda hoje se mantém na rede das Pousadas de Portugal -, que emprestaria a reconhecida marca ao hotel, apesar da gestão privada, dando-lhe maior visibilidade. Em 2003 e 2004, nas duas primeiras edições do Guia Boa Cama Boa Mesa, a Pousada Convento de Belmonte foi distinguida com Chave de Ouro.

Durante duas décadas, Rebelo de Andrade esteve à frente do projeto que criou e acarinhou, conseguindo levar a bom porto o sonho hoteleiro, desenvolvendo-o e fidelizando clientes que, duas décadas depois, continuam a escolher a pousada como refúgio. Porém, a pandemia trouxe dificuldades que fizeram com que decidisse vender o imóvel. No ano de 2020, o convento passa para as mãos do RMPV Group, proprietários dos hotéis Santa Eufémia e D. Maria, na Covilhã, e ganha uma nova dinâmica. O investimento na reabilitação e modernização do convento franciscano do século XIII continua a decorrer, com um projeto de aquecimento moderno nas áreas comuns e também a criação de um Spa, para corresponder à procura de quem aqui fica alojado. “Os atuais proprietários são também, tal como o engenheiro Rebelo de Andrade, verdadeiramente apaixonados pelo convento e fazem, para além das intervenções de maior vulto, também pequenas obras de manutenção, que não eram feitas desde a abertura, há 22 anos”, revela Dora Ferreira, diretora do hotel e na pousada desde a abertura. Ainda mais conforto é o que poderá encontrar neste charmoso e imponente alojamento, onde a sofisticação e o aconchego se cruzam.

A nível arquitetónico, a pousada manteve a herança histórica do convento, com uma construção em anfiteatro, implantada na encosta da serra da Esperança, a sul de Belmonte. No interior, as várias salas foram transformadas em pequenos nichos de descanso, com salamandras acesas nos dias frios, que tornam acolhedora a austeridade da construção em pedra, quebrada também com materiais aconchegantes, como a madeira, o vime e as tapeçarias. A antiga capela deu lugar ao que é agora uma sala de estar, a sacristia está transformada no bar do hotel, e os dormitórios dos frades são hoje duas pequenas salas que se interligam através no claustro, que no verão é descoberto, proporcionando “noites maravilhosas”, garante Dora Ferreira. 24 quartos, todos com nomes de frades, completam a oferta da Pousada Convento de Belmonte. A suíte recebeu o nome de Guardião, que é o estatuto dado ao frade principal da Ordem dos Franciscanos. A decoração é suave e diferenciada, ao misturar mobiliário clássico e cores claras e neutras.

O restaurante, com uma vistosa lareira ao centro, oferece sofisticação e comida tradicional, com toque de autor. À frente da cozinha está agora Nuno Silva, pupilo e sucessor do carismático chef brasileiro Valdir Lubave, falecido em 2021. Um dos maiores promotores das qualidades gastronómicas do reino dos cogumelos, Valdir Lubave organizou diversas iniciativas ligadas a este produto, com destaque para o Festival dos Cogumelos, e chegou a conquistar em 2011, 2012 e 2013, o Garfo de Ouro para o restaurante da pousada. “Trabalhar os produtos da época e locais é o nosso primeiro objetivo”, afirma o chef Nuno Silva, apresentando-os depois em sugestões que mudam “duas a três vezes ao ano”. Lugar cativo na ementa ao longo de todas as estações estão pratos como o “Guisado de cabrito no pão de Caria”, o “Bacalhau lascado em tibórnia de presunto serrano, tomates marinados e ovo a baixa temperatura”, a “Sinfonia de cogumelos silvestres”, o “Leite-creme”.

Com localização privilegiada, em plena serra da Esperança e vista panorâmica sobre a Cova da Beira e a serra da Estrela, a Pousada Convento de Belmonte (Serra da Esperança, Belmonte. Tel. 275910300) dispõe de uma encantadora piscina em pedra no exterior, ideal para combater os dias quentes que aqui se fazem sentir no verão. Explore cada recanto da serra percorrendo os percursos pedestres que receberam o nome de “Trilhos dos Frades”, cada um com cerca de 4 km de extensão e devidamente assinalados.