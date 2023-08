Com “Pappa That Preach” na ementa, Madonna celebra aniversário em restaurante de Ljubomir Stanisic

Foi em 1986 que Madonna deu a conhecer o tema “Pappa Don’t Preach”, que acabou por se transformar num dos maiores êxitos da diva da pop. Coincidência (ou talvez não), no restaurante Bistro 100 Maneiras, no Chiado, um dos pratos da ementa dá pelo nome “Pappa That Preach” e é preparado com massa pappardelle, cogumelos e trufa de temporada. O que Madonna comeu na passada noite de 16 de agosto, data do 65.º aniversário da cantora, mantém-se no segredo da equipa deste restaurante propriedade do mediático chef Ljubomir Stanisic. O que é publico é um pequeno vídeo gravado no restaurante em que é possível ver um pequeno bolo com uma vela e ouvir Madonna a dizer: "Será que vou acordar amanhã, sim ou não? Estou a brincar. É ótimo esta viva".

Na página de instagram, o Bistro 100 Maneiras agradece, em inglês, a presença de Madonna: “Thank you for choosing @bistro100maneiras to celebrate your birthday. It’s an honor to have you, your family and friends with us.” Sobre o restaurante Bistro 100 Maneiras, totalmente renovado no início de 2022, e a sempre provocadora ementa, recorde AQUI, a reportagem que deu conta das novidades

Fabrice Demoulin

Saiba ainda que o chef Ljubomir Stanisic vai voltar aos ecrãs de televisão com o programa “Hell’s Kitchen - Famosos” a exibir em breve na SIC. Nesta viagem até Portugal para celebrar o 65.º aniversário, Madonna terá organizado uma grande festa no Palácio do Grilo, um espaço extravagante, onde se destaca um restaurante-teatro, que pode conhecer AQUI em detalhe. Para já, não se sabe se a cantora vai voltar a sentar-se à mesa do restaurante Solar dos Nunes, onde terá, em 2017, provado pela primeira vez bacalhau à Brás e arroz-doce.