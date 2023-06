O pesadelo está de regresso! Ljubomir Stanisic volta à SIC com “Hell’s Kitchen – Famosos”

Já começaram as gravações da terceira temporada de Hell’s Kitchen – Famosos, o concurso da SIC, apresentado por Ljubomir Stanisic, e que terá estreia no pequeno ecrã no mês de setembro. À semelhança das duas anteriores edições, 13 concorrentes vão ser divididos por duas equipas, a vermelha e a azul, e lutar por ser o melhor, e assim, evitar a expulsão, até se encontrar um vencedor. Mas, se na primeira edição Francisca Dias foi a vencedora e na segunda Patrícia Gerardo levou o troféu, nesta edição muda tudo. Os concorrentes não são cozinheiros profissionais, são de várias áreas da cultura, do desporto e do entretenimento, o que já levou Ljubomir Stanisic a afirmar que “só podem ser malucos para aceitarem”.

Para a terceira temporada, o chef Ljubomir preparou desafios surpreendentes e o humor será um dos ingredientes servido nesta cozinha cheia de caras conhecidas. A cantora Luísa Sobral é uma das concorrentes, bem como Ana Garcia Martins, mais conhecida como “A Pipoca Mais Doce”, e o ator Lourenço Ortigão, este com experiência na restauração, com um espaço em Cascais. As atrizes Noémia Costa, Ana Marta Ferreira e Melânia Gomes juntam-se ao grupo, bem como Diogo Amaral, Luís Lourenço, Cláudia Semedo e Pedro Granger.

Ainda da área da representação, neste Hell’s Kitchen – Famosos, Io Appolloni junta-se aos concorrentes, sendo surpreendente o sim dado por Francis Obikwelu, medalha de prata nos 100 metros nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004. Igualmente novidade nos ecrãs da SIC é a presença de Pedro Fernandes, que, com esta participação, faz o pleno de estações de televisão. Atualmente está na RFM. Para o ajudar no comando desta edição do programa, Ljubomir conta com a colaboração de Rafael Pombeiro, antigo concorrente e com o chefe executivo do 100 maneiras, Manuel Maldonado.

Fabrice Demoulin