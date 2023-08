Antigo hospital em Ponta Delgada renasce como hotel de charme

Previous Next 1 14

No âmbito de parceria válida por 40 anos (renováveis) com a Santa Casa da Misericórdia de Ponta Delgada, o Vila Galé Collection São Miguel está instalado num imóvel histórico e resulta da reabilitação de parte do edifício onde funcionou o Hospital de São Francisco. A funcionar desde 1 de junho, o grupo hoteleiro português classifica a nova unidade – a primeira nos Açores – como um hotel de charme e temático, dedicado à história do arquipélago e das comunidades açorianas no mundo, bem como à evolução da aviação.

No Campo de São Francisco, em pleno centro de Ponta Delgada, o Vila Galé Collection São Miguel (Tel. 296240430) conta com 92 quartos de diferentes tipologias (desde €130), incluindo oito familiares, dois restaurantes, com serviço buffet e à carta onde se destaca a gastronomia regional, dois bares, piscina exterior, Satsanga Spa & Wellness, com piscina interior e salas para massagens e tratamentos estéticos, e ainda espaços para eventos. No hotel destaca-se ainda o claustro, com piscina exterior e área de solário.

Na oferta gastronómica, para além do Bife à Regional, especialidade de São Miguel, disponível todos os dias, destaca-se a iniciativa “Sete pratos da tradição portuguesa”, com sugestões diferentes ao longo da semana e que incluem desde Cozido à portuguesa, até Alheira de Santa Maria crocante com ovo estrelado e grelos salteados, sem esquecer o Arroz de polvo. Aos domingos, há brunch para toda a família.

O grupo Vila Galé anunciou ter investido 15 milhões de euros no novo hotel. “Tal como já vem sendo nossa imagem de marca, fizemos mais um hotel temático, desta vez homenageando o arquipélago e os açorianos. E pretendemos que atraia não só turistas, mas também que seja aberto e convidativo para a toda a comunidade local de São Miguel”, refere, em comunicado o presidente da Vila Galé, Jorge Rebelo de Almeida. O Vila Galé Collection São Miguel é um dos quatro hotéis que o grupo abriu este ano em Portugal: Vila Galé Collection Monte do Vilar e Vila Galé Nep Kids, ambos em Beja, e o Vila Galé Collection Tomar.