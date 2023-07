Inspirado no legado dos Templários, novo hotel recupera antigo convento no centro de Tomar

A data de abertura não é inocente. Tudo foi preparado para que a inauguração do Vila Galé Collection Tomar coincidisse com a mais famosa das manifestações populares da região: a Festa dos Tabuleiros, que se prolonga até dia 10 de julho. É neste contexto e pela localização que o novo hotel abre portas precisamente este sábado, dia 1 de julho. Instalado junto ao rio Nabão, próximo do centro histórico, o Vila Galé Collection Tomar oferece a localização ideal para assistir aos cortejos e iniciativas da Festa dos Tabuleiros, que apenas se realiza de quatro em quatro anos.

Com 100 quartos (desde €130), dos quais se destacam sete alojamentos familiares e quatro suítes, o novo hotel tem como tema a Ordem dos Templários e é constituído por dois edifícios históricos e reabilitados – o antigo Convento de Santa Iria e o ex-colégio feminino – ligados entre si por um renovado passadiço.

Fernando Romão

Representando um investimento de cerca de 14 milhões de euros, o novo Vila Galé Collection Tomar, com a classificação quatro estrelas, conta com piscinas exteriores para adultos e com escorregas para crianças, parque infantil, sala de jogos, biblioteca, capela e jardins. Destaca-se ainda o Satsanga Spa & Wellness, com piscina interior aquecida e com cascatas de hidromassagem, sauna e banho turco. Privilegiando a gastronomia regional, o Vila Galé Collection Tomar (Rua Santa Iria, 8, Tomar. Tel. 249249820) inclui restaurante Versátil e dois bares, além de salas de reuniões e parque de estacionamento.