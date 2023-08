Entre novidades e alojamentos premiados, estes são os melhores hotéis de Beja

Novos projetos, dedicados a crianças ou exclusivos para adultos, herdades que são referência internacional e espaços que prestam homenagem à cultura e tradições do Alentejo integram a oferta hoteleira de Beja, em que o vinho tem presença de destaque. Dentro ou fora da cidade, siga a rota dos melhores hotéis instalados neste município que é o coração do Baixo Alentejo

Herdade da Malhadinha Nova

Premiado com uma Chave de Platina pelo Guia Boa Cama boa Mesa 2023 e eleito melhor enoturismo nacional, a Herdade da Malhadinha Nova é uma referência na oferta de alojamentos e experiências no concelho de Beja. Um espaço dedicado ao bem-estar, cura e descanso, com arquitetura de Manuel Aires Mateus, é o novo marco deste projeto familiar. O recém-inaugurado Spa representa um prolongamento do cenário natural da propriedade, com mais de 450 hectares, situada a meia hora de Beja. Pensado em conjunto com a renomada chancela açoriana de cosméticos naturais Ignae, materializa o conceito de design biofílico, com elementos que remetem para a Natureza e janelas generosas, quadros vivos da paisagem alentejana. Aproveite para passear a pé, de bicicleta elétrica, moto4 ou a cavalo. Há piqueniques na vinha, junto à ribeira de Terges e, em época própria, pesca de achigã. Faça uma prova de vinhos na Taberna. Visite a adega e jante no restaurante com consultoria do chef Joachim Koerper. Fique no Monte da Peceguina, rodeado de vinha, ou nas românticas suítes da Casa das Pedras, com terraços e piscinas privativos. As Casas do Ancoradouro e da Ribeira são ideais para famílias, enquanto a Casa da Artes e Ofícios é o sonho para qualquer apaixonado pelo mundo artístico. A partir de €400.

Albernoa. Tel. 284965432

Aljana Guest House

É um alojamento que convida ao descanso e ao relaxamento. Situado a dois passos do castelo de Beja, é uma surpresa a cada arco centenário que se cruza, com zonas comuns amplas, sugestões de leitura espalhadas pela casa e música ambiente. No pátio, um jardim criado por uma das proprietárias, arquiteta paisagista, é um pequeno oásis, a admirar enquanto toma o pequeno-almoço, com produtos biológicos trazidos da quinta da família, ou se refresca na pequena piscina. Pernoite confortavelmente num dos sete quartos da Aljana Guest House. Desde €90.

Rua Dr. Aresta Branco, 1, Beja. Tel. 911881544

Herdade do Vau

Situada em pleno Parque Natural do Vale do Guadiana e no centro do triângulo dourado formado por Beja, Serpa e Mértola, esta herdade tem uma localização ímpar. A sala comum é ideal para ler, escrever ou ouvir música, mas também para uma prova de vinhos da quinta, acompanhada de petiscos, junto à lareira alentejana. A Herdade do Vau dispõe de nove quartos e três apartamentos com kitchenette. Fique pela piscina. Ao pequeno-almoço, prove os produtos da horta. Passeie pela vinha e conheça os antigos moinhos do rio. A partir de €100.

Lugar de Monte do Vau, Quintos. Tel. 911798079

Herdade dos Grous

A paisagem convida a passear a pé e a aproveitar a Natureza, enquanto olha a vinha ou visita os animais da quinta. Pode também usar a bicicleta ou fazer passeios equestres. No restaurante, encontra especialidades da cozinha regional e é-lhe sempre sugerido um vinho produzido na herdade para combinar com cada prato. Siga até à adega e conheça o método de produção, fazendo uma prova das diferentes referências no bar vínico. Existem muitas espécies de aves para observar, e os grous continuam a sobrevoar estes 1100 hectares. Por entre a vegetação, há uma sauna escondida. Visite a pequeníssima capela, descanse num dos muitos recantos ou então mergulhe na piscina. Fique num dos 32 quartos e aproveite para desligar de tudo. Tome o pequeno-almoço a contemplar a Natureza. Saboreie as frutas de agricultura biológica. A Herdade dos Grous foi o primeiro produtor de vinho, em Portugal, a receber o selo de produção sustentável atribuído pela Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA). Desde €125.

Albernoa. Tel. 284960000

Pousada Convento de Beja

Construída no século XV, a Capela/Sala dos Túmulos é um exemplo maior do período gótico em Portugal. Fica no Convento de São Francisco, hoje pousada. O restauro dos frescos, que cobrem as abóbadas da Sala do Capítulo, atualmente zona de estar, são maravilhas a contemplar. No antigo refeitório quinhentista funciona o restaurante. Muitos dos 35 quartos da Pousada Convento de Beja foram adaptados a partir das antigas celas dos monges. Passeie pelo jardim, da autoria do ilustre arquiteto Gonçalo Ribeiro Telles, ideal para pôr a leitura em dia, e usufrua da piscina. A partir de €100.

Rua Dom Nuno Álvares Pereira, Beja. Tel. 284313580

Vila Galé Monte do Vilar

Hotel temático para maiores de 16 anos, o Vila Galé Monte do Vilar está instalado numa imensa herdade nos arredores de Beja. Em ambiente sofisticado, o novo agroturismo – inaugurado em abril - aposta nas atividades ao ar livre e em provas de vinhos, bem como na tranquilidade da ruralidade, complementada por um serviço de massagens. À envolvente natural de uma herdade de 1620 hectares, feita de vinha, olival e árvores de fruto, junta-se a produção de vinho e azeite e a criação de cavalos lusitanos. Oferece 12 quartos, dos quais quatro são suítes. Os alojamentos são temáticos, prestando homenagem aos principais monumentos do Alentejo. Desde €150.

Herdade da Figueirinha - Santa Vitória, Beja. Tel. 284240030

Vila Galé Nep Kids

É a grande novidade deste verão. “Destina-se exclusivamente a famílias com filhos pequenos que procurem muita animação, atividades e entretenimento”. Com 80 quartos, dos quais 64 com capacidade para dois adultos e duas crianças, o novo hotel é um verdadeiro parque de diversões, “onde os adultos só poderão entrar quando acompanhados por crianças”. A lista de atrações e equipamentos dedicados aos mais novos parece não ter fim: carrossel, trampolins, parede de escalada, slide, pista de condução, sala de cinema e sala de jogos e até uma zona de graffiti. Terá também campos de padel, de beach ténis e multiusos. Conte ainda com piscinas e parque aquático. O Vila Galé Nep Kids oferece 80 quartos familiares, com capacidade para dois adultos e duas crianças, alguns com beliches e escorrega. A partir de €210.

Herdade da Figueirinha - Santa Vitória, Beja. Tel. 212460650