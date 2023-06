Com parque aquático, trampolins e carrossel, há um novo hotel para crianças em Beja

Projetado de raiz para os mais novos, não é por acaso que a primeira fase do Vila Galé Nep Kids abre portas a 1 de junho, o Dia Mundial da Criança. Situado na Herdade da Figueirinha - Santa Vitória, nos arredores de Beja, onde o grupo já dispõe de dois outros hotéis, o Vila Galé Nep Kids “destina-se exclusivamente a famílias com filhos pequenos que procurem muita animação, atividades e entretenimento”. Com 80 quartos, dos quais 64 com capacidade para dois adultos e duas crianças, o novo hotel é um verdadeiro parque de diversões, “onde os adultos só poderão entrar quando acompanhados por crianças”.

A lista de atrações e equipamentos dedicados aos mais novos parece não ter fim: carrossel, trampolins, parede de escalada, slide, pista de condução, sala de cinema e sala de jogos e até uma zona de graffiti. Terá também campos de padel, de beach ténis e multiusos. Este será ainda, explica o grupo Vila Galé, um hotel com piscina infantil, parque aquático infantil, Spa para crianças e até uma Ilha do Tesouro com um lago onde será possível andar de gaivota”. Acrescente-se ainda na oferta de diversão um carro dos bombeiros, uma ambulância, uma viatura da GNR, um autocarro, todos em tamanho real, e um museu dos correios. Todos os dias no Vila Galé Nep Kids conte ainda com um programa de animação diurna e noturna.

Com tarifas indicativas a partir de €210, o novo hotel mantém a política do grupo e as crianças até 12 anos, instaladas no quarto dos pais, não pagam alojamento e refeições. Ressalve-se que a oferta das refeições apenas inclui meia-pensão e tudo incluído, desde que os pais estejam no mesmo regime. O número de crianças dependerá da capacidade do tipo de quarto escolhido.

No Vila Galé Nep Kids estão disponíveis três tipologias de alojamento destacando-se os 16 quartos “Familiares Nep”, com cores alegres, beliche com escorrega. Para as refeições está disponível um restaurante e um bar. A partir do hotel podem ser organizadas diversas atividades nas redondezas. Os mais novos (e o pais) contam ainda com um área de Spa, com decoração a condizer, com várias salas de tratamentos e massagens, e uma piscina interior.

Tiago de Paula Carvalho

Refira-se que o Vila Galé Nep Kids (Herdade da Figueirinha - Santa Vitória, Beja. Tel. 212 460 650) integra o projeto de desenvolvimento da herdade, com 1620 hectares, onde recentemente foi também inaugurado o Vila Galé Collection Monte do Vilar, um hotel exclusivo para adultos, e o Vila Galé Alentejo Vineyards & Olive, que ocupa as instalações do Clube de Campo. É nesta propriedade que são produzidos vinhos e azeites Santa Vitória.