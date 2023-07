Cinco Reis, o parque fluvial que é um oásis de verão em Beja

Em 2020 foi com grande expectativa e curiosidade que Beja assistiu à inauguração do Parque Fluvial de Cinco Reis. A apenas 7 km da cidade, esta “zona de recreio balnear” ganhou rapidamente o estatuto de atração turística de eleição na região durante os meses de verão. Hoje, três anos depois, o Parque Fluvial de Cinco Reis é considerado um “pequeno oásis às portas de Beja”, que convida a mergulhar em águas cálidas ou “simplesmente apreciar a tranquilidade da paisagem alentejana a partir da areia branca e fina”. Com Bandeira Azul, a zona balnear recebeu “algumas intervenções de requalificação no areal, dentro e fora do plano de água, passadiço, sinalética e outros”, anuncia a Câmara Municipal de Beja. A época balnear prolonga-se até dia 10 de setembro.

Com 10.000 m² de zona arborizada, entre olivais, searas, trigo e girassol, e 15.000 m² de areal, com uma frente de 265 metros lineares, divididos por três bolsas de areia, chapéus de colmo e espreguiçadeiras, a zona de recreio integra ainda um Centro de Atividades Náuticas (não motorizadas), onde podem ser alugados caiaques, canoas e pranchas para stand-up paddle, circuito de manutenção e um parque infantil, além de áreas de estacionamento automóvel. Ao longo da praia existem várias plataformas e um embarcadouro, bem como um bar de petiscos com esplanada, com uma agenda de eventos, em que se destaca a música ao vivo e uma festa “Noite Branca”, que decorre esta sexta-feira, dia 28 de julho.

Observar a natureza No Parque Fluvial de Cinco Reis estão também instalados dois abrigos de madeira, estrategicamente colocados, que convidam a observação de aves, entre tordos, pintarroxos, petinhas-dos-campos e abetardas, consoante a época do ano. Pode ainda fazer uma caminhada ao longo do trilho que acompanha a margem da albufeira, mas as possibilidades de percursos são várias, entre os quais algumas cicláveis. Perto da praia situa-se a maior vila romana de Portugal, “Villae” de Pisões, na Herdade de Almagrassa, para descobrir com o achado arqueológico Touro de Cinco Reis, datado dos séculos VII a VIII, e atualmente exposto no Núcleo Museológico da Rua do Sembrano, em Beja.