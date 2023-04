Sofisticado e com serviço de massagens, este novo hotel no Alentejo é exclusivo para adultos

À envolvente natural de uma herdade de 1620 hectares, feita de vinha, olival e árvores de fruto, junta-se a produção de vinho e azeite e a criação de cavalos lusitanos, transformando o novo hotel Vila Galé Monte do Vilar num oásis de tranqualidade em pleno Alentejo. Localizado em Albernoa, a cerca de 30 minutos de Beja, numa zona que se respira tranquilidade, a mais recente aposta do grupo Vila Galé abriu portas no passado dia 1 de abril. Percorra a fotogaleria para saber mais sobre o Vila Galé Monte do Vilar:

Resultado da recuperação das ruínas de um antigo monte, o movo hotel está vocacionado para maiores de 16 anos. Oferece 12 quartos (a partir de €150), dos quais quatro são suites. Os alojamentos são temáticos, prestando homenagem aos principais monumentos do Alentejo. O ambiente é de sofisiticação e charme. O novo agroturismo Vila Galé Monte do Vilar conta ainda com uma piscina exterior, restaurante e bar, com a marca Inevitável, e o Satsanga Spa & Wellness. O menu de massagens merece especial atenção. Além do tratamento de assinatura Monte do Vilar, ritual holístico de profundo relaxamento com a seleção exclusiva de óleos essenciais Satsanga, é possível entregar-se aos benefícios da vinoterapia num tratamento perfumado pelo aroma intenso de uvas frescas, açúcar e óleos essenciais e massagem com óleo de grainha de uva, terminando com um brinde com vinho Casa Santa Vitória. Pode ainda viajar pelo maravilhoso mundo da cultura do vinho do Alentejo, através da poderosa massagem “In Vino Felicita”, com óleo antioxidante de uva e essências de plantas, para revigorar corpo e mente.

Entre as atividades da herdade constam a produção de azeite, com um olival com mais de 200 hectares, o cultivo de árvores de fruto, a criação de gado bovino e de cavalos lusitanos, mas também a produção de vinho, contando com uma área de vinha de mais de 130 hectares. Esta multiplicidade de esferas em que o Grupo Vila Galé está presente, reunidas na herdade onde fica situado o novo agroturismo, propiciam aos hóspedes infinitas possibilidades de descoberta dos produtos autóctones. Numa paisagem de grandes horizontes, há programas concebidos para conhecer e experienciar, de forma prazerosa, as várias etapas do caminho produtivo até à chegada ao público. A título de exemplo, no novo lagar, resultante de um investimento de 3,5 milhões de euros em 2022, é possível, tanto a hóspedes como a passantes, fazer visitas guiadas diárias para perceber as várias etapas da conceção do azeite ou descobrir o que distingue os diferentes tipos deste néctar cor de ouro, contando com uma sala de provas e área preparada para showcookings. O mesmo acontece com a adega, para conhecer numa visita acompanhada, compreender o pormenor e cuidado da produção de vinhos e, naturalmente, fazer as várias provas.

A dimensão generosa e diversidade paisagística convidam a aproveitar as atividades ao ar-livre no Vila Galé Monte do Vilar (Herdade da Figueirinha, Santa Vitória, Beja. Tel. 284240030), entre piqueniques e caminhadas, voos de balão de ar-quente, canoagem, ou passeios de bicicleta (o hotel é bike friendly), mas também experiências equestres e visitas guiadas às vinhas. No interior do Alentejo, a localidade de Albernoa passa a contar com dois hotéis Vila Galé, o Vineyards & Olive, com 81 quartos, inaugurado em 2021, e agora o Monte do Vilar. No dia 1 de junho, Dia Mundial da Criança, na mesma localização, será a vez do Vila Galé Nep Kids abrir portas, um hotel pensado de raiz para as crianças, onde, desta vez, os adultos só podem entrar quando acompanhados pelos mais novos.

Com 28 hotéis em Portugal, o novo Monte Vilar é primeiro de quatro projetos que o Grupo Vila Galé abrirá em 2023. A 11 de maio entra em funcionamento o Vila Galé Collection São Miguel, em Ponta Delgada (Açores) e, menos de dois meses depois, a 1 de julho, o Vila Galé Collection Tomar, situado no centro histórico da cidade, uma inauguração marcada mesmo a tempo da Festa dos Tabuleiros.