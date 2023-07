Com restaurantes e tasquinhas, festival gastronómico vai premiar o "Melhor Maranho da Sertã"

Em 2022, o Maranho da Sertã foi classificado como produto IGP - Indicação Geográfica Protegida. O estatuto reforçou as garantias de autenticidade e qualidade deste produto, que faz parte da história da Sertã, com o primeiro registo escrito datado de 1858. Explique-se que o maranho é preparado com “bucho de borrego ou carneiro, carne de borrego, presunto, chouriço magro, toucinho entremeado, arroz, hortelã, azeite, sal, limão, pimenta e vinho branco”. Tem a particularidade de ser cosido com agulha e linha. Vendido cru ou já cozido, o maranho pode ser servido como entrada ou prato principal, com couve ou grelos, ou com uma salada simples, de alface e tomate.

É, precisamente, para celebrar a importância e o sabor deste produto que a Sertã, no distrito de Castelo Branco, promove anualmente o Festival Gastronómico do Maranho. A 11.ª edição decorre entre 13 a 16 de julho e vai contar com degustações, showcookings, atividades e muita música. Um dos pontos altos do festival é o anúncio dos vencedores do concurso “Tradições de Celinda - O Melhor Maranho da Sertã”. Em 2022, após prova cega de 13 receitas, os melhores entre os melhores foram o Talho Ivo, de Cernache do Bonjardim, seguido do Talho Simões e do restaurante Os Combatentes, ambos na Sertã.