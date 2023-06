Estes são os melhores hotéis do Algarve com acesso direto à praia

Do Barlavento ao Sotavento, tendo como base o Guia Boa Cama Boa Mesa 2023, conheça a seleção dos melhores hotéis do Algarve com acesso direto e muitas vezes exclusivo à praia. Usar o elevador, percorrer um passadiço ou atravessar um portão são os gestos que conduzem ao areal e ao mar… Só tem de levar a vontade de mergulhar, a toalha e o protetor solar

Pine Cliffs Resort

Os 818 quartos, suítes, apartamentos, moradias, villas e town houses, impressionam, mas consegue nesta magnífica propriedade junto ao mar, momentos de tranquilidade. Com bem cuidados jardins, fontes e azulejos, destaca-se ainda o elevador para a Praia da Falésia, onde, seguindo depois por um passadiço, encontra o Maré, o restaurante mais exclusivo da unidade. No Pine Cliffs Resort aproveite os workshops em família para aprender truques essenciais na cozinha, frua dos bares e assista ao pôr do sol no Mirador Champagne Bar. O Serenity Spa é imperdível, para quem quer relaxar. A partir de €170.

Pinhal do Concelho, Albufeira. Tel. 289500100

Pestana Alvor Praia

Já faz parte da história da hotelaria algarvia, pois nasceu em 1967, mas não parou no tempo, assumindo tendências e as exigências dos clientes dos novos tempos. Preservou a grandiosidade dos espaços e também a dos 202 quartos e suítes, com grandes e contemplativas varandas. A remodelação de 2016 trouxe ao Pestana Alvor Praia mais requinte e elegância, em especial aos salões, bares e restaurante, e até à piscina exterior, paredes meias com o areal e a Praia dos Três Irmãos onde se acede por um passadiço em madeira. No tempo frio há uma apetecível piscina aquecida e um renovado Magic Spa. A partir de €160.

Praia dos Três Irmãos, Alvor. Tel. 282400900

Vasco Célio

Vila Vita Parc

De um lado, as 203 unidades de alojamento, entre quartos, suítes e ainda villas com piscinas, jardins próprios e apoio de mordomo. Os seis bares e 11 restaurantes do Vila Vita Parc levam-no da cozinha algarvia do Restaurante Atlântico a todo o mundo, pela mão do imparável fine dining do chef Hans Neuner, no Ocean. Acrescentem-se as infindáveis mordomias, como o ritual de assinatura Golden Quartzo, no Vila Vita Spa by Sisley, ou os quatro iates que o levam de passeio pelo mar e até ao interior das grutas. Do outro lado brilha a simpatia convicta do serviço e a atenção ao nome do hóspede, o prazer da reclusão em espreguiçadeiras nos jardins e o acesso direto, por um portão e de umas escadas à Praia dos Tremoços, que parece secreta e privada. A partir de €230.

Rua de Anneliese Pohl, Alporchinhos. Tel. 282310100

Bela Vista Hotel & Spa

Este é um hotel constantemente em mutação. Neste que foi um dos primeiros hotéis do Algarve, mas que se chamou inicialmente Vila de Nossa Senhora das Dores, enquanto residência particular, há novas salas, novo restaurante junto à piscina e nova ementa no restaurante de fine dinning, comandado por João Oliveira. Mantém-se a decoração de Graça Viterbo nos 38 quartos do Bela Vista Hotel & Spa, em que o clássico dos azulejos se mistura com o arrojo decorativo das cores berrantes e objetos de design. O hotel tem dois acessos privados à Praia da Rocha, onde se chega após descer umas escadas e atravessar um portão. A partir de €300.

Avenida Tomás Cabreira, Praia da Rocha. Tel. 282460280

Photographer: Ulrich Winkler

Martinhal Sagres Beach Family Resort

As piscinas exteriores aquecidas na zona do Pool Hangout, sobre a praia do Martinhal, são o lugar preferido dos hóspedes. No restaurante panorâmico Terraço e no Dunas, junto ao areal da Praia do Martinhal, onde se acede diretamente por um passadiço em madeira, provam-se petiscos portugueses. No Martinhal Sagres Beach Family Resort conte com buffet, pizas artesanais e rodízios no Gambozinos. Escolha o Martinhal M Bar, com decoração alusiva ao surf e carrinha pão-de-forma na sala, para um café ou bebida para descontrair ao final da tarde. Divirta-se a praticar stand-up paddle, windsurf ou vela no centro de desportos náuticos. Relaxe com a massagem de algas e pedras quentes no Finisterra Spa. A maioria das 132 unidades de alojamento, entre villas e apartamentos, e 37 quartos de hotel oferece vista mar. A partir de €240.

Quinta do Martinhal, Sagres. Tel. 282240200





Nau São Rafael Atlântico

O passadiço que dá acesso à Praia de São Rafael é sempre convidativo, mesmo nos meses menos quentes, indicados para usufruir da tranquilidade relaxante do resort e do Spa. As zonas exteriores são marcadas pelas várias piscinas circulares e linhas de palmeiras. Com apenas três pisos, grande parte dos 149 quartos de decoração leve do Nau São Rafael Atlântico oferecem vista para o mar, que merece ser contemplada no bar Arabian Sea. Há dois restaurantes, apoiados nos meses de verão por dois outros temáticos, com destaque para o dedicado à cozinha de inspiração japonesa. A partir de €100.

Rua dos Corais, Praia de São Rafael. Tel. 289599420

Vila Joya

O verde dos jardins aromáticos, onde se escondem espreguiçadeiras e a piscina. As conchas a decorarem mesas e toalhas, o tijolo burro das abóbadas e as linhas arredondadas das paredes. Bem-vindo a uma casa especial, de luxos naturais e com 15 quartos e suítes de sonho, com renovação e reorganização agendada. Nathan Otten assina cocktails marcantes no bar e o chef Dieter Koschina prepara menus inesquecíveis no restaurante. O Spa do Vila Joya é um templo de bem-estar e a praia do Chiringuito, quase privada, guarda o sempre surpreendente Vila Joya Sea. A partir de €550.

Estrada da Galé, Albufeira. Tel. 289591795

Vilalara Longevity Thalassa & Medical Spa

Reabriu dia 1 de abril, com novidades que prometes surpreender já este verão, o Vilalara Thalassa Resort, a começar com um novo programa para o Vilalara Longevity Thalassa & Medical Spa, considerado um dos melhores Centros de Talassoterapia em Portugal. Mas há ainda novidades na oferta de restauração do Vilalara Thalassa Resort. Há novos chefs de cozinha, de raízes algarvias, que vão, nos diversos restaurantes da unidade, apresentar vários conceitos. Com 104 suítes júnior, 7 suítes e 19 apartamentos, os hóspedes têm a garantia de contar com a tranquilidade e privacidade de alojamento em espaços amplos e acolhedores, abundante luz natural e vistas de inigualável beleza para os jardins, as piscinas ou o mar no conforto do terraço, ou da varanda privada. Desça as escadas para aproveitar a Praia das Gaivotas. A partir de €305.

Praia das Gaivotas, Porches, Tel. 282320000