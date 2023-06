Descrito como “paraíso na terra” resort de luxo junto ao mar no Algarve abre em julho

É já este verão que abre a primeira fase do Verdelago Resort, o único empreendimento de luxo sustentável, em primeira linha de mar, no Algarve, com 57 alojamentos disponíveis, divididos por 24 apartamentos T1, T2 e T3, 26 Townhouses, V2 e V3, com dois e três quartos, e sete villas V4+1 (a partir de €800 por noite). Quando estiver concluída esta primeira fase vão estar disponíveis 102 unidades de alojamento. No total, o resort terá mais de 2000 camas, incluindo o hotel de 5 estrelas, cuja construção dos 197 quartos terá início este ano, com abertura prevista para o verão de 2025.

Descrito como “um paraíso na terra”, o Verdelago Resort é um projeto inédito e distinto, não só pela localização, mas também pela filosofia em comunhão com a natureza e num total compromisso com a sustentabilidade e o ecossistema. As charcas temporárias estão a cargo da CMAR (Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve) e as florestas da 2 B Forest, enquanto a fauna e a flora são asseguradas pela Associação Vita Nativa. O projeto de arquitetura esteve a cargo do atelier Saraiva + Associados, que teve a preocupação de ocultar o resort pela área de pinhal, ocupando apenas 8,7% dos 86 hectares de terreno do Verdelago Resort. Destes, 70 hectares são de vegetação e incluem um Parque Verde de Recreio e de Lazer com cerca de 42 hectares, uma reserva natural em frente do mar com 24 hectares, áreas de interpretação ambiental, conservação e promoção do habitat e um lago com 2 hectares.

Rodeado por um extenso pinhal, o resort de 5 estrelas a 500 metros da praia, terá um Clube exclusivo que inclui um restaurante, que recebeu o nome de Salicórnia, com open kitchen , dois bares, um interior e exterior, com cocktails de assinatura, além de uma infinity pool e um open market . Um espaço rodeado por extensas zonas verdes e por passadiços de madeira de 2 quilómetros, que levam os hóspedes até às torres de observação, com uma vista 360.º da envolvente. A estas valências, junta-se o Wellness Dome, um complexo com diversos campos multidesportivos, um Kids Club e uma piscina na zona central do resort.

Com a assinatura do chef veneziano Marco Alban, o restaurante Salicórnia promete uma viagem de sabores. O chef , que fez do Algarve casa nos últimos anos, conta com uma vasta experiência em fine dining, tendo sido chef executivo do Four Seasons Hotel Cairo, do Hotel Quinta do Lago e do Pine Cliffs: a Luxury Collection Resort, também no Algarve. Passou ainda pelo Cascais Miragem e pelo hotel Ritz, em Lisboa, entre outros. Com ligação direta aos passadiços de acesso à praia, o restaurante Salicórnia, vai destacar os sabores mais genuínos da região, com uma carta contemporânea, mas que reflete a cultura e as tradições gastronómicas algarvias. Entre a variada seleção de pratos, encontram-se a “Fritura de peixe e marisco do dia”, o “Lucioperca com cogumelos e espargos”, o “Chambão de borrego”, além de uma seleção de “Pizzas artesanais” de fermentação lenta, também a destacar os produtos da região. A carta contempla, ainda, momentos de partilha, como o “Pica-pau de polvo”, a tradicional “Estopeta” e “Muxama algarvia” e o “Biqueirão albardado”. Nas sobremesas, há opções plant based , como o arroz-doce confecionado com leite de amêndoa do Algarve e mel biológico local.

Também já este verão inaugura o bar da piscina do Clube, com uma oferta variada de cocktails, refeições ligeiras e serviços de apoio. A piscina do Clube, com uma dimensão de 250 m² de espelho de água e orientada a sul, apresenta um transbordo “infinito” para a zona das charcas e do pinhal, e é envolvida por uma extensa zona de estar. Já o open market será um espaço que permitirá aos hóspedes adquirir, para além dos bens de primeira necessidade, produtos gourmet e de origem local, incluindo artigos produzidos no próprio empreendimento. Todos os produtos poderão ser entregues nas unidades de alojamento por solicitação dos utilizadores através uma app interna. Envolto pelo pinhal do sotavento algarvio, o Wellness Dome proporciona tratamentos de bem-estar e atividades como ioga e meditação.

O Verdelago Resort (Praia Verde Lago, Castro Verde. Tel. 931660106) terá, para além das 340 unidades residenciais turísticas e do hotel de cinco estrelas com 197 quartos, vários campos desportivos, um campo de areia para vólei e futebol de praia, um campo polidesportivo, uma pista para bicicletas tipo BTT, um espaço para eventos diversificados, serviços de apoio familiar (babysitting e kids club), passadiços de madeira com acesso à praia, torres de observação em madeira, assim como diversos percursos pedonais e cicláveis, com cerca de 7 km, por entre sobreiros e pinheiros, charcos temporários e uma lagoa, além de um pomar e horta de produtos locais e um picadeiro com cavalos para passeios dentro do empreendimento.