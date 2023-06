Ao fresco, conheça sete sugestões de alojamentos naturistas para este verão

A Federação Portuguesa de Naturismo foi fundada em 1977, mas há registo da prática do naturismo em Portugal desde os anos 20 do século passado. Depois de 1974, surgem as primeiras associações, que agregavam todos os que aspiravam o direito a aproveitar, por exemplo, as zonas balneares, como vieram ao mundo. Convém não confundir esta prática com nudismo, uma vez que naturismo é uma filosofia que se rege pelo autoconhecimento, respeito ao próximo, alimentação saudável e preservação da natureza. Inclui também a prática de nudismo social. Os espaços mais evidentes para aplicar este estilo de vida são as praias. Em Portugal existem nove oficiais, e numa delas, a do Meco, o Dia Mundial do Naturismo (1 de julho) é assinalado com a Légua Nudista, que já vai na oitava edição. Como se pode ler na página da Federação Portuguesa de Naturismo: “Naturismo é vida, é simplicidade... é o mais simples sentido de Ser Humano, sem preconceitos, naturalmente!” Para aproveitar o calor ou uns dias de férias, de norte a sul do país, é possível encontrar diversos alojamentos naturistas, onde estar despido é uma filosofia de vida e uma experiência de liberdade.

Terra Nua

Neste alojamento, bafejado pelo habitual calor do Alentejo, o objetivo dos proprietários é que o Terra Nua seja um ponto de encontro da comunidade naturista nacional e também internacional. Com espaços de acampamento para tendas e caravanas ou autocaravanas, promovem-se atividades de lazer, com destaque para a piscina o local mais. O Terra Nua é o materializar de um sonho de Jorge e Helder, que prescindiram de empregos considerados comuns para criar este espaço. Disponibilizam 30 alvéolos (a partir de €15), dos quais apenas 20 estão eletrificados, um snack bar com refeições ligeiras. Servem jantares mais elaborados por encomenda. Pode ainda optar pela Tenda Terra Nua (a partir de €50), para duas pessoas, com cama e estacionamento privativo. Na época baixa incentiva-se o alojamento de longa duração.

EM 1082, Foros de Vale de Água, Messejana. Tel. 963 096 736

Vilapura

Em Tavira, perto da praia do Barril, este projeto representa a concretização de um sonho de Filomena e Carlos. É um alojamento naturista, ideal para quem pretende um turismo de bem-estar e desfrutar de umas férias nas belas praias naturistas do Algarve. Agora com sete quartos - inauguraram mais três recentemente -restaurante, piscina exterior e piscina interior com jacuzzi, o Vilapura transforma os sete pecados em virtudes. Aliás, são os pecados que batizaram os quartos: Soberba, Gula, Inveja, Preguiça, Ira, Luxúria e Avareza (a partir de €110). Por encomenda existe um serviço de refeições fornecido por um restaurante externo ao hotel. Disponibiliza quatro bicicletas de utilização gratuita para aproveitar as praias da zona.

Sítio do Bernardinheiro, Tavira. Tel. 936436633

NaturViana

“Esta é a casa da nossa família”, reforça o proprietário, Adriano Piñeiro, e, também por isto, não é um espaço que esteja disponível para “alugar”, mas sim para “receber amigos e conhecidos”. Ou seja, amigos de amigos, como num jogo de “passa a palavra”. No fundo, um espaço que acabe por juntar pessoas que partilhem de uma mesma filosofia de vida, ainda que este projeto de alojamento naturista disponha de site e de página no Facebook. Nos espaços comuns deste pequeno jardim do paraíso com 10 000 metros quadrados, encontra ainda uma piscina biológica e vários duches, bem como áreas de relax, com plataformas e baloiços, e três nascentes. “Não recebemos pagamentos, só apoios, suporte e contribuições”, diz o proprietário, conforme a consciência e possibilidade dos utilizadores. A grande novidade deste “jardim privado” abriu portas em julho e dá pelo nome de "Selfmade yurt". Trata-se de “uma casinha feita à mão em eucalipto e com teto de vidro”. Outro dos principais atrativos do espaço, também novidade, é um dome feito inteiramente em vidro, único no país, sem nada a esconder, tal como a vida liberta de preconceitos que aqui se promove. Uma noite neste alojamento único no país tem um valor simbólico de €200.

Rua do Divino Salvador Portela Susã. Tel. 960207941)

Cabana del Sol

Escondido entre os laranjais do Algarve, este alojamento tem origem numa casa ecológica construída em madeira em 2011 num terreno totalmente vedado e onde sobressaiem oliveiras e amendoeiras, Tem cinco quartos, (a partir de €130) e pertence a um casal francês a viver em Portugal desde 1996. Os proprietários assumem que os cinco quartos naturistas são dedicados a casais hedonistas. Com nomes como Venise, Seville, Marrakech, Paris e Nairóbi, o alojamento conta com pequeno-almoço servido no terraço e disponibiliza ainda uma cozinha totalmente equipada e espaço para churrascos. Além da piscina panorâmica, no Cabanas del Sol há um lago natural, com uma praia de areia fina, e um Spa, bem como uma área de massagens. Há ainda bicicletas de montanha disponíveis para os hóspedes.

Monte de Charneca, 937 A, Alte. Tel. 918617893

Samonatura

O nome Samonatura provêm do nome “Samouqueirinha” que é um declive da cordilheira que percorre a Costa Alentejana. O monte é composto de quatro alojamentos, a Casa Lua Nova, para quatro a oito pessoas, a Casa Arco-Íris, para duas a seis pessoas, e a Casa Pôr-do-Sol, um estúdio amplo para duas pessoas. Recentemente abriu a Casa Rio Mira, em madeira e que recebe duas pessoas (a partir de €105). Disponibiliza ainda uma piscina, sauna e jacuzzi. Pode alugar uma bicicleta de montanha e partir à descoberta da costa alentejana, ou, encontrar os recantos dos cinco hectares da propriedade.

Monte Novo de Samouquerinha, São Luís. Tel. 967939397

Quinta do Maral

No coração do Parque Natural da Serra de São Mamede, mais precisamente em Marvão, este alojamento instala-se numa propriedade de 10 hectares. Paula e Nuno são os proprietários e anfitriões. Tudo começou quando, em 2005, ouviram um programa de rádio onde se falou de naturismo, que passaram a adotar como filosofia de vida. No parque da Quinta do Maral há locais para caravanas (a partir de €20), tendas (a partir de €10), um Camping Pod (€55) em madeira, que é um espaço de glamping, um estúdio, o Refúgio do Cancho (€55), um apartamento, o Cantinho das Oliveiras (€60) e ainda o espaço Home Sweet Home. Entre os dias 1 e 3 de setembro, organizam a quarta edição do Naturalis - Retiro Naturista, onde, anunciam, há “a possibilidade de desfrutar de atividades realizadas prazerosamente em total nudez, envoltos por uma belíssima natureza”.

Quinta do Maral, Cabeçudos, Marvão. Tel. 963462169

Monte Barão

É um pequeno parque de campismo naturista, com espaço para colocação de tendas ou caravanas à sombra dos sobreiros, ou, se preferir, no meio do campo, junto ao pinhal. Para alojamento são ainda disponibilizadas a Casa Águia (a partir de €80), para quatro pessoas, e quatro bungalows: Cegonha (a partir de €76), Cuco (a partir de €68), Pica-pau (a partir de €63) e Trepadeira (a partir de €51). Os três abrigos do Monte Barão, casas em madeira para duas pessoas, com cama, foram batizados com os nomes de Podengo, Pastor e Rafeiro (a partir de €63). No centro da propriedade há uma piscina de água salgada, uma cantina e uma sauna finlandesa. Para as noites frias conte com um lounge com lareira.

Foros do Barão, Abela. Tel. 936710623

Praias naturistas em Portugal Segundo a Federação Portuguesa de Naturismo, existem nove praias para naturistas em Portugal, mas outras existem onde o naturismo é tolerado. As reconhecidas, oficialmente, são a Praia do Meco, em Sesimbra, a dos Alteirinhos, perto da Zambujeira do Mar e a Bela Vista, em Almada. Conte ainda com a Praia do Malhão, em Vila Nova de Milfontes, a da NATO, em Almada, a do Salto, perto de Porto Covo, e uma das mais famosas, a Praia do Homem Nu, perto da Praia do Barril. Há ainda a Praia das Adegas, em Odeceixe e a Praia da Barreta, em Faro. Para alojamentos e sugestões naturistas noutros pontos do globo, pode obter mais informações neste Booking Naturista.