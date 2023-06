Luís Gaspar distinguido como um dos mais promissores chefs do mundo

Com sede em França, a Academia Internacional de Gastronomia distingue personalidades e instituições de nível internacional no sector da gastronomia. Na cerimónia de entrega do prémio, que tem lugar em Lisboa, no Grémio Literário, Luís Gaspar será reconhecido pela Academia como um dos “chefs para o futuro”. “É um prémio muito especial e com grande expressão na minha carreira, principalmente, por ser atribuído por cozinheiros e gastrónomos. É o reconhecimento do meu trabalho e da minha dedicação e entrega nestes últimos anos a toda a causa gastronómica”, explica Luís Gaspar, de 32 anos, cujo percurso tem tido um grande enfoque no contributo para a valorização da gastronomia portuguesa. “Vou querer sempre promover o património gastronómico português, o receituário tradicional, os pequenos produtores e os produtos locais. É essa a minha forma de estar enquanto cozinheiro, o caminho que tenho feito e que irei certamente continuar a fazer”.

Findo o curso, começou o seu percurso com o prestigiado chef francês Aimé Barroyer no Hotel Pestana Palace, onde ficou dois anos. Passou depois para o Hotel Grande Real Villa Itália, onde esteve outros três. Pelo caminho cruzou-se com Henrique Sá Pessoa num evento gastronómico, acabando por se juntar a ele no Cais da Pedra e, posteriormente, na abertura do seu espaço homónimo no Mercado da Ribeira. Tinha 24 anos quando foi convidado por Rui Sanches, CEO da Plateform, a abraçar a liderança da cozinha da Sala de Corte. Um cargo e desempenho que não passaram indiferentes aos holofotes da gastronomia nacional e internacional, tendo conquistado o 34.º lugar no ranking das melhores steakhouse do mundo, atribuído pela World’s Best Steakhouses. Tido como um dos talentos nacionais a manter debaixo de olho, arrecadou nos últimos anos várias medalhas ao serviço da Equipa Olímpica Júnior e Sénior de Cozinha, nas Olimpíadas da Gastronomia. Em 2017, venceu o Chefe Cozinheiro do Ano, o mais importante concurso de cozinha profissional em Portugal, seguindo-se a distinção como ‘Best Promising Chef of Portugal’, pelo festival Open Restaurant onde representou o país. O ano de 2022 foi um período de afirmação da identidade enquanto cozinheiro, com a abertura do Pica-Pau, restaurante de cozinha tradicional portuguesa, no Príncipe-Real, e do Brilhante, inspirado nos antigos cafés lisboetas, onde o menu apresentado é uma homenagem aos clássicos da culinária. O prémio internacional Chef de L’Avenir, atribuído agora pela Academia Internacional de Gastronomia, vem firmar, ainda mais, o percurso de excelência.