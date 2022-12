Com louças em barro e tachinhos, há petiscos e comida de conforto no coração do Príncipe Real

Abriu portas no verão deste ano, com propostas diferentes daquelas a que o chef Luís Gaspar está habituado a oferecer, na Sala de Corte. Neste novo espaço, no coração da zona histórica lisboeta, o Príncipe Real, não são os pratos de autor ou as reinterpretações que têm lugar, são, sim, os sabores da infância e da comida caseira que imperam no menu. Bom produto, boa técnica e respeito máximo pela tradição, são as linhas orientadoras do restaurante Pica-Pau. O ambiente combina com o que vai à mesa, acolhendo e dando a sensação de estar em casa da avó, com as louças em barro e os tachinhos a servirem.

Quando a ideia do restaurante começou a ganhar forma, Luís Gaspar e equipa lançaram-se sobre alguma bibliografia de cozinha portuguesa, nomeadamente os livros de Maria de Lourdes Modesto e Virgílio Gomes, e tentaram replicar algumas passagens destas que são consideradas pelo chef as “bíblias” da cozinha tradicional.

Logo à entrada, a cozinha aberta revela a atenta preparação do que irá à mesa. Dos cozinhados ao empratamento, tudo está à vista dos mais curiosos. Depois há três salas: a principal, que senta 16 pessoas, a esplanada, que pode ser fechada nos dias mais frios e chuvosos, com capacidade para 25 pessoas, e a sala VIP, um pequeno espaço que senta até 12 pessoas, para refeições de grupo e mais intimistas.

Na sala principal há um menu grande, em ardósia, com as sugestões da semana. A ementa altera-se de acordo com a sazonalidade e divide-se entre petiscos e principais, para quem é adepto da partilha ou prefere só um prato. Assim, nesta estação e nas entradas, as opções são, “Saladinha de polvo” (€12), “Gambas ao alho” (€10), “Berbigão à Bulhão Pato” (€10) “Pastéis de bacalhau” (€6), “Rissol de leitão” (€6), “Pica-pau” (€14), “Iscas de cebolada” (€6), “Ovos com espargos e farinheira” (€6) e “Peixinhos da horta” (€6).

Como pratos principais existem seis opções, entre “Bacalhau à Brás” (€16), “Polvo à lagareiro” (€19), “Arroz de garoupa e berbigão” (€17), “Secretos de porco alentejano” (€15), “Bitoque à Pica-pau” (€ 16), e “Açorda de espargos verdes” (€14). As sobremesas também merecem destaque, especialmente a “Mousse de chocolate” (€4), aconselhada a beber com “cheirinho”. Escolha ainda entre “Farófias com leite-creme” (€4), “Arroz-doce” (€4) e “Pudim abade de Priscos” (€4).

O Restaurante Pica-Pau (Rua da Escola Politécnica, 27, Lisboa. Tel. 212698509) está aberto de segunda a quinta-feira das 12h00 às 16h00 e das 19h00 às 24h00), sextas e sábados das 12h00 à 01h00, e domingos das 12h00 às 24h00.

Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!