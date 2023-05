Um roteiro de emoções e natureza entre Góis e a Pampilhosa da Serra

Quase secreta, a aldeia de Dornelas do Zêzere oferece um miradouro que inspirou poetas e uma praia fluvial muito procurada no verão. Integra o projeto transfronteiriço “Rede Aldeias Bahaus para o Futuro”, cujo objetivo passa por melhorar as condições de habitantes e turistas que visitam o local.

Observe o incrível céu estrelado que torna as Aldeias do Xisto em Destino Turístico certificado Starlight. A EpicLand acompanha a observação noturna que inclui um passio de canoa na albufeira da barragem de Santa Luzia e termina com um piquenique serrano, com produtos típicos da região.

Preparadas em forno a lenha, as receitas servidas no restaurante O Pascoal, em Fajão, no concelho de Pampilhosa da Serra, privilegiam a tradição. Chanfana, Cabrito e Maranho são especialidades da casa, mas na ementa cabe ainda a Truta de escabeche.

O rio Ceira percorre um longo e alto desfiladeiro, que culmina numa piscina natural de água translúcida, ideal para mergulhar na beleza natural de Góis. Também rodeada de natureza fica a piscina da Sotam Country House, um projeto de alojamento que se divide por duas licalizações na vila de Góis, com quartos temáticos inspirados pelo fado de Coimbra e pelo folclore local. Conheça ainda os Passadiços do Cerro da Candosa e a Garganta do Cabril do Ceira.