Em Cascais, entre buganvílias e um jardim histórico, este novo restaurante aposta em cozinha clássica

Abriu a 13 de abril, num dos jardins mais emblemáticos da vila de Cascais, o segundo restaurante do Grupo Café de São Bento. Do icónico espaço lisboeta, levou para perto do mar o respeito pelos clássicos e a atenção no serviço. Chama-se Bougain Restaurant & Garden Bar e destaca-se pelo requinte, elegância e detalhe que compõem a experiência. No meio de um jardim histórico, o Bougain Restaurant & Garden Bar foi idealizado por Miguel Garcia, dono do grupo, que desafiou a arquiteta Inês Moura a projetar este restaurante, onde o jardim existente foi a maior inspiração, explorando o imaginário de estar num lugar verde e natural, mesmo no interior. A cozinha clássica, sem pretensões nem reinvenções, apresenta um menu composto pelos pratos mais intemporais da cozinha portuguesa, francesa e italiana.

A ementa do Bougain Restaurant & Garden Bar começa com uma seleção de “Crudos” onde encontramos “Ostras de Setúbal” (€25), onde as 12 unidades surgem ao natural, ou com molho mignonette e limão, “Carpacio de novilho” (€12) com um mix de alfaces e emulsão de trufa, “Lírio curado” (€12) com picles de ruibarbo e mostarda, e ainda o “Steak Tartare” (€13) tradicional, feito na mesa e servido com tostas crocantes. Nas entradas, as propostas do Bougain Restaurant & Garden Bar sãoo o “Gaspacho Andaluz” (€11, a “Salada de burrata” (€12), a “Salada de beterraba, cenoura e citrinos” (€12), a “Salada Niçoise” (€13) com atum braseado, feijão-verde, folhas verdes e vinagrete de azeitona e rabanete, e ainda os “Camarões Al Ajilo” (€14) com alho e malagueta.

Na seleção de Peixe, destaca-se o “Linguado à Meunière” (€25), o “Polvo” (€24), assado à lagareiro com legumes baby e polenta de mariscos, o “Arroz de carabineiros e citrinos” (€65), para duas pessoas, e ainda o “Camarão tigre grelhado”, (€32), além de uma seleção de “Peixe do dia grelhado” (€25). Já nas Carnes, o “Entrecôte” (€25) destaca-se, grelhado com molho à Café Paris e batatas fritas, o “Pato Confitado” (€25) com citrinos e beterrabas assadas, maça ácida e aipo, o “Carré de borrego” (€27) com crostas de mostardas e salada verde, e regressa o “Steak tartare” (€26), ao qual se junta o “Chateaubriand” (€60), com 500 gramas e para duas pessoas.

Para as sobremesas, o Bougain Restaurant & Garden Bar apresenta o “Tiramisu” (€8), a “Pavlova” (€8), os “Canellés de chocolates” (€8), a “Panna Cota de coco” (€9) e a “Bomba de chocolate” (€9) com caramelo salgado cremoso, “gema de maracujá”, crumble de cacau e framboesas desidratadas. Os “Sorbetes e Gelados” (€7) são da icónica Santini de Cascais, com sabores de morango, limão, manga, avelã, chocolate, baunilha e caramelo. Não deixe ainda de provar as propostas de Coktails, onde encontra “Clássicos” como o “Negroni” (€12), e “Cocktails Bougain” onde se destaca o “Peanut Old Fashioned” (€13). Tem também um “Menu de Almoço” (€29) com “Entrada”, “Prato principal” e “Sobremesa”.