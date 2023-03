Entre Sintra e Cascais, um roteiro para celebrar a natureza

Nasceu como vila piscatória e entrou nos principais roteiros de visita logo após ter sido escolhida para residência de verão pelo rei D. Luis I, no final do século XIX. Eternizada pelos Delfins, a Marina e o Palácio da Cidadela ajudam a emoldurar a baía, o coração de Cascais.

Este é o ponto de partida para a emissão desta semana do programa Boa Cama Boa Mesa na SIC Notícias (11h35), com passagem pelo novo restaurante Lota da Esquina, um projeto de Vítor Sobral, que junta arte, cultura e gastronomia. Conheça a Quinta do Pisão, em pleno Parque Natural de Sintra-Cascais, onde se pratica uma agricultura biológica e regenerativa, a par de diversas atividades de conexão com a natureza e os animais.

Entre o verde da serra, o património edificado e as falésias, o mar serve de cenário aos vários trilhos de descoberta, entre pequenas rotas e a Grande Rota “Caminho do Atlântico”. Em Sintra, entre os pontos de visita obrigatória encontra-se a sempre surpreendente Quinta da Regaleira, o exótico Palácio de Monserrate, e no alto da montanha, o Palácio da Pena, símbolo maior da Paisagem Cultural de Sintra, classificada como Património da Humanidade.

Termine o passeio no hotel The Oitavos, resguardado entre as dunas e a estrada do Guincho, que é quase um segredo. Da varanda de cada um dos 140 quartos, com decoração contemporânea, avista-se o mar.