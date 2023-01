Restaurante itinerante de João Rodrigues vai viajar por Portugal: Boticas é a primeira paragem

Levando na bagagem um restaurante itinerante, o chef João Rodrigues - fundador do Projecto Matéria - vai viajar por 12 regiões do país, uma a cada mês do ano, para descobrir, aprofundar e dar a conhecer os seus mais emblemáticos produtos e produtores numa iniciativa que vai para além da gastronomia e abraça também as tradições de cada território. Ingredientes que são depois transformados numa experiência de degustação servida em locais inusitados.

A viagem começa no próximo dia 20, em Boticas, distrito de Vila Real, região de Trás-os-Montes, onde o chef ocupa a Casa do Pedro. Com mais de 300 anos, o espaço localizado em Vilarinho Seco é comandado por Pedro e Ana, casal de agricultores e produtores de hortaliças, porco bísaro e carne Barrosã, que aqui ergueram o restaurante na década de 90. Ao longo dos anos foi-se transformando em local de romaria gastronómica, pela qualidade e genuinidade dos produtos e, sobretudo, pelo fumeiro elaborado na casa, com destaque para os presuntos curados e as alheiras, sempre presentes no afamado e rico cozido barrosão. As receitas já passaram para a geração seguinte e são atualmente os filhos do casal, Alda e Pedro, os responsáveis por perpetuar este legado familiar, assente na confeção artesanal e na utilização de produtos locais de grande qualidade.

Nos dias 20 e 21 de janeiro, é aqui que o chef João Rodrigues irá cozinhar um menu degustação de sete pratos, com base nos produtos das redondezas: trutas, porco bísaro, carne barrosã, batata, couves, fumeiro, mel, são alguns exemplos. O repasto custa €80 por pessoa, com pairing de vinhos incluído. Já no dia 22, a estadia termina com um almoço, um cozido típico da zona, com Vítor Adão como chef convidado. Esse almoço custa €40, também com harmonização vínica. Por serem preparados com produtos da época, os menus serão revelados em data mais próxima do evento. A harmonização vínica é conduzida por Daniel Rocha e Silva, que concede ao vinho a mesma matriz que João Rodrigues dedica à comida: descobrir novos produtores, nacionais e internacionais, que façam vinhos vivos e com carácter.

Residência gastronómica

A viagem, à imagem do chef responsável pelo Projeto Matéria, dedicado a divulgar o trabalho de pequenos e grandes produtores locais, prolonga-se pelos próximos 12 meses em que João Rodrigues percorre o país, a ocupar locais sui generis, cozinhando menus focados na região e nos seus produtores, numa espécie de “restaurante itinerante”.

De Norte a Sul, todos os meses, um local diferente será ocupado, fazendo dele residência temporária. Os produtos típicos e de cada estação, assim como a relação estreita com os pequenos produtores locais, serão a base para a confeção dos menus, explica o comunicado que dá conta dessa “residência gastronómica”. Mais do que jantares ou almoços, sublinha a mesma nota, o Residência “quer respeitar a natureza, não só à mesa, mas nos percursos dos visitantes, que num mês em Trás-os-Montes terão neve, e mais tarde, no Minho, terão colinas verdejantes. Quer dar a conhecer a diversidade natural e cultural do nosso país, recorrendo a práticas e tradições por vezes esquecidas”. A ideia passa não apenas por conhecer radições, produtos e gastronomia mas também outras manifestações culturais, como festas e rituais, e ainda o património edificado, entre miradouros, parques naturais e equipamentos, como residenciais e hotéis.

Esta viagem é a primeira fase do percurso do chef, após ter deixado o restaurante Feitoria, em Lisboa, em maio de 2022. Residência é uma experiência itinerante, uma verdadeira tour do chef, que explora a cultura gastronómica de cada região do país, envolvendo os municípios, os produtores, valorizando o património material e cultural nacional.

Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!