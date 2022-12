Conheça 6 destinos imperdíveis para celebrar a magia do Natal em Portugal

As luzes, as decorações, os presépios, os mercadinhos, os doces, o bacalhau e tantas outras razões são mais do que suficientes para contagiar e desafiar a um passeio de descoberta das tradições e da natureza. Em dezembro, mês que reclama pela chegada da neve, estes são seis destinos que merecem visita, antes que o ano acabe…

Óbidos, Vila Natal

Reconhecida até além-fronteiras, a iniciativa Óbidos, Vila Natal é uma das iniciativas mais procuradas pelos portugueses durante o mês de dezembro. De decorações e cenários coloridos inspirados nas Quatro Estações do ano, à Quinta do Pai Natal, passando pelo Bar do Gelo, o Mercado de Natal e outros entretenimentos, este é um evento dedicado a toda a família. Este ano, apoiado “nas tradições mais portuguesas aliadas ao imaginário desta quadra”, o Óbidos, Vila Natal tem agendados diversos espetáculos de Natal, destacando-se o “apeadeiro das guloseimas”, oficinas e ateliês, jogos, pinturas faciais, a “Quinta Mágica”, a “Aldeia do Presépio Português e o “Chalé do Pai Natal”. Conte ainda com uma rampa de gelo, trampolins e o tradicional comboio de Natal. Quem tiver bilhete (€10, para adultos, e €8, para crianças) para o evento não paga qualquer divertimento que esteja na Cerca do Castelo. Já os equipamentos pagos, como o carrossel e a pista de gelo, localizam-se, respetivamente, na Porta da Vila e na Praça de Santa Maria, funcionando de forma independente do evento. O Óbidos, Vila Natal funciona até 31 de dezembro, a partir das 11h00 e até às 17h00, 18h00 ou 20h00, dependendo dos dias. Em passeio pelas ruelas, obrigatório beber a famosa Ginjinha de Óbidos, servida ou não em copo de chocolate, e visitar o The Literary Man, famoso hotel literário com uma fabulosa coleção de 75 mil livros à disposição. O hotel tem as portas abertas aos visitantes, mesmo que não alojados, que aqui podem comprar obras ou tomar uma refeição no restaurante, onde se servem pratos com nomes de obras literárias. No castelo usufrua de uma experiência de sonho dormindo num dos oito quartos (três nas torres de menagem) da Pousada Castelo de Óbidos.

Bragança: Natureza e tradição

Em dezembro, regressa o evento “Bragança Terra Natal e de Sonhos”. Com várias iniciativas, destacam-se a maior Pista de gelo natural coberta de Trás-os-Montes e Alto Douro, com funtrack (300 m2), a Casa do Pai Natal, o Presépio Vivo e o Mercado de Natal. Aproveite para percorrer a rua Abílio Beça, também conhecida como a “Rua dos Museus”, onde é possível visitar cinco museus em apenas 500 metros: o Centro de Arte Contemporânea Graça Morais, o Centro de Interpretação da Cultura Sefardita, o Centro de Fotografia Georges Dussaud, o Memorial e Centro de Documentação Bragança Sefardita e o Museu Abade de Baçal. Depois de uma passagem pelo castelo e de observar a arquitetura medieval da cidade é tempo de rumar até ao Parque Natural de Montesinho. Existem inúmeros trilhos assinalados que garantem agradáveis passeios a pé ou de bicicleta de forma autónoma, mas é também possível optar por visitas guiadas indicadas para amantes da natureza, da fotografia ou da vida selvagem. A chegada do solstício de Inverno marca também o regresso das Festas de Inverno com mascarados que enchem as ruas das aldeias brigantinas de cor e animação. Apesar de existirem diferenças nos rituais de celebração em cada aldeia, nas datas de festejo e até nos fatos de caretos a essência das Festas de Inverno é a mesma: o culto aos antepassados para que intercedam pela fertilidade dos campos ou pela fecundidade dos homens e também dos animais. Conheça AQUI outras sugestões na Terra Fria Trasmontana.

renato ferreira / cm arganil

Piódão, a Aldeia Presépio

É na Serra do Açor, no concelho de Arganil, que encontra uma das aldeias mais bonitas e pitorescas de Portugal: Piódão. As portas e janelas azuis das escuras casas de xisto, a sua igreja caiada de branco e a belíssima envolvente natural são algumas das razões que justificam a visita. Mas, é no Natal que a aldeia ganha um toque ainda mais especial. À noite, a luz no interior das suas casas, dispostas em socalcos na encosta da Serra, faz lembrar um presépio. Visitar a aldeia em dezembro significa deixar-se levar pela paz e tranquilidade que se sente em cada recanto e que é tão associada à época natalícia. Observe o artesanato local, prove um licor e a famosa Broa de batata. Aqui, começa o percurso PN3 AGN, conhecido como “Açor”, circular, com 8,7 km, que passa pela praia fluvial de Piódão, por Poisos, pelo miradouro com enquadramento geológico, pelo Memorial a Miguel Torga seguindo pelo chamado Carreiro Secular e pelo Capril. Antes de terminar a visita, faça o percurso até à aldeia de Foz de Égua, atravessada por uma ribeira e podia ter sido cenário do filme “O Senhor dos anéis”. Aliás, é tão pitoresca chamada pelos locais como a “Aldeia do Hobbit”, numa referência ao personagem do filme. Aproveite para visitar o Alto do Colcurinho, onde uma capela e um marco geodésico assinalam o local. Em vez de um baloiço, há uma bicicleta estática para tirar impressionantes fotografias. Saiba mais AQUI sobre a Aldeia Histórica do Piódão.

joão pedro jesus

Covilhã: Neve e design

Para uma viagem em família ou a dois, o espetáculo da neve é sempre um convite a uma visita à Covilhã. Mesmo sem manto branco, observa-se a beleza da serra e descobrem-se as razões que justificam o estatuto de Covilhã – Cidade Criativa do Design da UNESCO. De forma permanente, a cidade convida a percorrer as rotas de Arte Urbana e Arte Nova. A descobrir Judiarias, a conhecer o Património Industrial e a Rota da Lã. Mas é em espaços como o New Hand Lab e no Museu Nacional dos Lanifícios da Universidade da Beira Interior (MUSLAN) que se promove a criatividade, a inovação e o empreendedorismo assente no respeito pela história e pela identidade cultural da população local. Tal como a arte, a gastronomia recupera sabores antigos, de que são exemplo a panela no forno, o brulhão, o pastel de molho, o bacalhau à Assis, as bolachas de cerveja, as papas de carolo e, claro, o afamado Queijo Serra Estrela. Para uma experiência imersiva no mundo da arte escolha o Puralã - Wool Valley Hotel & SPA (Tel. 707 919 533) inspirado, como o nome deixa adivinhar, no mundo da lã e dos lanifícios. Consulte AQUI outras opções de alojamento na serra da Estrela.

cm penamacor

Penamacor: o Maior Madeiro de Natal

No interior Centro de Portugal, região de fortes tradições, é em Penamacor que se acende “O Maior Madeiro de Natal de Portugal”, uma grande fogueira no adro da igreja, onde a população se reúne depois da Missa do Galo. As várias atividades, desde o abate das árvores à disposição no adro da igreja, passando pelo convívio no campo, pelo interminável cortejo de tratores que transportam os gigantescos troncos, no dia 8 de dezembro, e pela festa da Imaculada Conceição, culminam no atear do Madeiro. O grande monte de madeira, depositado no adro da igreja, é ateado às 23h50 do dia 23 e mantém-se aceso durante vários dias. Depois da ceia de Natal, a população reúne-se em redor da fogueira, num gesto ritual de fraterno encontro. A iniciativa Penamacor, Vila Madeiro conta com várias atividades, entre animação de rua, espetáculos musicais e mercado de Natal. Aproveite para visitar as tasquinhas e as vendas de artesanato. Como opção de alojamento destaca-se o Moinho do Maneio (Tel. 918904233), onde quase tudo aquilo que come ao pequeno-almoço tem origem na região. Mirtilos, amoras, cerejas, melancia, uvas são de pequenos produtores da zona. As framboesas são de produção própria. Os resíduos orgânicos (pão e fruta) vão diretos para os burrinhos do alojamento rural. Projeto familiar, denota atenção ao pormenor. O gel e champô são orgânicos e fabricados na região. Combinam bem com os bioshower, chuveiros amigos da pele e da saúde.

pedro ribeiro

Natal ecológico na Aldeia de Cabeça

Viver o Natal em simplicidade, e até alguma ingenuidade, é a proposta da pequena Aldeia de Montanha de Cabeça, no concelho de Seia. A população junta-se num trabalho voluntário ao longo de pelo menos um mês para criar enfeites para a sua aldeia com materiais recolhidos na natureza, muitas vezes fruto da limpeza dos campos e matas. De giestas, folhas, videiras, canas de milho, ramos de pinheiros, surgem sininhos, renas catitas com laços costurados pelas senhoras da aldeia, grinaldas, corações ou estrelas e uma árvore gigante junto à igreja junto ao largo onde arde o fogueirão. A iniciativa Cabeça, Aldeia de Natal, decorre entre 17 de dezembro e 6 de janeiro de 2023, graças ao trabalho dos pouco mais de 170 habitantes da aldeia. Nas ruas há um mercado de Natal, algumas casas transformam-se em tasquinhas e amassa-se o pão em forno comunitário. Há concertos, caminhadas, oficinas e, claro, iluminação de Natal que torna esta aldeia ainda mais encantadora. Mantém-se o conceito original: toda a decoração é feita de recursos e materiais provenientes de desbastes e limpezas florestais. Mas, é ao entardecer que a magia acontece com milhares de luzes de tecnologia led a iluminarem as ruelas e o casario típico em xisto de Cabeça (recorde-se que esta foi a primeira aldeia LED de Portugal), “um contributo real para eficiência energética e promoção de economia de baixo carbono”.

turismo centro de portugal

Bacalhau, bacalhau e… bacalhau em Ílhavo

Natal sem bacalhau, não é Natal. Assim, nada melhor do que antecipar o jantar de Consoada com uma visita a Ílhavo. A iniciativa “Gastronomia de Bordo”, celebra a memória e herança deixada pelos pescadores e os marinheiros do município que, ao longo dos tempos, viajavam em navios, primeiro à vela e depois a motor, para pescar nos mares do norte, nas costas do Canadá e da Gronelândia, principalmente, e capturar o bacalhau-do-Atlântico (o Gadus morhua), aquele que é considerado o verdadeiro bacalhau. Destas viagens surgiram muitas receitas que se destacam até 11 de dezembro em diversos restaurantes. Consulte AQUI todas as sugestões de pratos de disponíveis nos restaurantes aderentes, da canja aos samos, das línguas às caras e das ovas ao ceviche de bacalhau. Fique a saber que, ao escolher uma das receitas do Festival Gastronomia de Bordo, tem como oferta a visita gratuita ao Museu Marítimo de Ílhavo ou aos polos associados: o Navio-Museu Santo André ou o Centro de Religiosidade Marítima. Entre as opções de dormida considere o Montebelo Vista Alegre Ílhavo Hotel, que conta com novidades na oferta de alojamento.