É preciso voltar! 6 hotéis que justificam uma visita à serra da Estrela

“Venha visitar, explorar e sentir”. Este é o convite do Estrela Geopark após fogos que recentemente afetaram o Parque Natural da Serra da Estrela porque é preciso voltar e apoiar a região, que não se esgota na área ardida. Para ajudar, a Associação Geopark lançou o cartão “Reflorestar”, que tem como objetivo “único” gerar receitas para “apoiar e promover ações de reflorestação, estabilização dos solos e restauro de ecossistemas da serra”. Com a aquisição do cartão, os titulares podem usufruir de diversos descontos na rede de parceiros, que inclui hotelaria, restauração e equipamentos culturais e serviços de animação turística.

O Boa Cama Boa Mesa sugere 6 hotéis na região que justificam a viagem até à região da serra da Estrela:

claudio goncalves - out of frame

H2otel Congress & Medical Spa (Unhais da Serra)

Premiado com uma Chave de Prata pelo guia Boa Cama Boa Mesa, o H2otel Congress & Medical Spa (Tel. 275970020), em Unhais da Serra, oferece até 30 de setembro o programa Family Spa Summer, com condições especiais para estadias de quatro ou mais noites. Para além do alojamento, com uma bonita envolvente natural, o hotel Integra o Aquadome, o primeiro Spa de montanha do país e um dos maiores da Europa. No espaço lúdico há piscinas hidrodinâmicas de água quente interiores e exteriores, sauna tradicional e de cromoterapia, hammam, fonte de gelo e duche de contraste.

josé vicente

Casa de São Lourenço (Manteigas)

Até ao final de setembro, a Casa de São Lourenço (Tel. 275249730), em Manteigas, tem em vigor até ao final de setembro um programa especial de verão. A 1250 metros de altitude, a partir do terraço panorâmico, mas também de alguns dos 17 quartos e quatro suítes, é possível observar a floresta das Penhas Douradas e observar a imensa paisagem. Relaxe no Spa, com tratamentos de assinatura – uma esfoliação purificante com flor de sal, mel e zimbro ou uma massagem com o recurso às ervas da serra. A piscina interior aquecida permite passagem para o exterior, para sentir o ar puro das montanhas.

Abrigo da Montanha Hotel Rural (Seia)

A arquitetura exterior, projetada ao jeito de hotel suíço de montanha, tem um toque retro encantador. No interior, há 21 quartos, recentemente remodelados, muitos dos quais com vista para serra e, no último piso, com o “plus” da panorâmica sobre o casario do Sabugueiro, aldeia mais próxima. Retempere as energias na piscina interior, com vista para a serra. O restaurante de cozinha regional, chefiado por António Baptista, é de visita obrigatória. A partir do Abrigo da Montanha Hotel Rural (Tel. 283315329) aproveite para mergulhar nas águas calmas da serra, com destaque para a Praia Fluvial do Sabugueiro bem perto da unidade hoteleira.

pedro sampayo ribeiro

Pousada Serra da Estrela (Covilhã)

Muito procurada por famílias, a Pousada Serra da Estrela (Tel. 210407660) dispõe de numerosos programas para as crianças. No verão há insufláveis e uma grelha de animação variada. Conta com uma piscina interior de dimensão generosa e com os serviços de bem-estar do Magic Spa, marca de assinatura do grupo Pestana, que explora a unidade de alojamento. No exterior, um amplo jardim convida a passear, aproveitar a vista para a serra da Estrela, além de poder experimentar o “instagramável” baloiço panorâmico.

Hotel da Fábrica (Manteigas)

Este projeto hoteleiro familiar tem a localização ideal para explorar os trilhos da serra da Estrela e saber mais acerca do património industrial ligado à tecelagem e ao burel. Aproveite para conhecer a história do edifício e visitar a Ecolã, local onde são elaboradas artesanalmente as peças tradicionais de lã das ovelhas da serra. Esta matéria-prima dá lugar ao burel, utilizado no Hotel da Fábrica (Tel. 275982420) para a insonorização e conforto térmico, a nível do chão e paredes, assim como na decoração dos quartos e áreas comuns.

luis_dias

Puralã – Wool Valley Hotel & Spa (Covilhã)

É um hotel incontornável para quem visita a Covilhã. Oferece “movida”, mas também proporciona momentos muito relaxantes. Dos 100 quartos do Puralã – Wool Valley Hotel & Spa (Tel. 275330400) constam, por exemplo, as suítes com banheira gigante, para prolongados banhos de imersão. A piscina interior, com luz natural, tem dezenas de metros e há numerosas espreguiçadeiras para descansar. Complemente com uma massagem de assinatura com pindas artesanais de burel. No bar/lounge prove os cocktails de autor.

