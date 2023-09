Joe Jonas desabafa em concerto dos Jonas Brothers: “Se ouvirem algo que não tenha sido dito por estes lábios, não é verdade”

Joe Jonas fez uma alusão ao fim do seu casamento com a atriz Sophie Turner, durante um concerto dos Jonas Brothers em Los Angeles, no passado sábado.

De acordo com a “Billboard”, antes de interpretar ‘Hesitate’, canção inspirada por Turner, o músico desabafou perante os fãs: “Tem sido uma semana dura”. “Só quero dizer uma coisa: se ouvirem algo que não tenha sido dito por estes lábios, não é verdade. Obrigado pelo vosso amor e apoio”.

Joe Jonas e Sophie Turner estiveram casados durante quatro anos, sendo pais de duas filhas: Willa, de três anos, e uma bebé de 14 meses, cujo nome não foi ainda revelado. No início deste mês, o casal partilhou, nas redes sociais, um comunicado em conjunto a dar conta da sua decisão: “Depois de quatro anos maravilhosos de casamento, decidimos mutuamente terminá-lo de forma amigável”, pode ler-se. “Há muitas narrativas especulativas acerca do porquê da separação, mas, esta é, verdadeiramente, uma decisão que tomámos juntos. Esperamos sinceramente que possam todos respeitar o nosso desejo de privacidade, por nós e pelas nossas filhas”.