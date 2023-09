Jimmy Fallon acusado de criar ambiente hostil e de aparecer alcoolizado nos bastidores de “The Tonight Show”

Jimmy Fallon foi acusado por atuais e antigos funcionários do “The Tonight Show” de criar um ambiente hostil, revela uma grande reportagem publicada pela “Rolling Stone”.

Segundo os colaboradores do humorista e apresentador de ‘late night show’ norte-americano, este ambiente já se vive há anos, dando como prova disso o facto de “The Tonight Show” ter tido nove produtores executivos (showrunners) ao longo dos últimos nove anos.

“Ninguém dizia que não ao Jimmy, especialmente os showrunners”, afirmou um deles. “Nunca se sabia que Jimmy iríamos apanhar, quando é que ele se iria passar”. O apresentador é, também, acusado de ter aparecido alcoolizado nos bastidores, por diversas vezes.

O ambiente levou alguns trabalhadores a ter ataques de pânico, com pelo menos quatro funcionários a afirmarem que a sua experiência os levou a procurar terapia. Outros três admitiram ter ponderado o suicídio. “Quando algo estava mal, sabíamos como nos comportar: evitar olhá-lo nos olhos e não cometer outro erro”, explicou um antigo membro da equipa. Outro acrescentou: “Às vezes levávamos com o Jimmy simpático, mas esse ‘às vezes’ não acontecia muitas vezes”.

As acusações levaram Jimmy Fallon a pedir diretamente desculpas aos seus funcionários, através de uma chamada via Zoom. “É embaraçoso, e sinto-me mal com isto. Lamento se vos envergonhei, e aos vossos familiares e amigos”, disse. O apresentador admitiu ainda o problema de “The Tonight Show” com os showrunners, garantindo que o atual, Chris Miller, “é um grande líder” e não irá ser despedido. “Quero que o programa seja divertido, seja inclusivo para toda a gente. Tem que ser o melhor programa de todos”. Nem Fallon nem a estação televisiva NBC comentaram publicamente o caso.

