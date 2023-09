Diogo Piçarra e Mel Jordão subiram ao altar: “O primeiro dia do resto das nossas vidas”

Diogo Piçarra e Mel Jordão subiram este fim de semana ao altar, um mês após se terem casado pelo registo civil.

O casal, que preparava a festa de casamento há vários meses, organizou a cerimónia no Solar do Paço, em Algoz, no Algarve.

O músico português assinalou o dia com um vídeo no Instagram, bem como com uma curta mensagem: “O primeiro dia do resto das nossas vidas”. Veja aqui: