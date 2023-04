Posto Emissor #143: BLITZ convida Aurea. Da falta de música na televisão ao sonho de viver em Nova Iorque

Aurea é a convidada da semana do Posto Emissor. A artista algarvia regressa ao podcast da BLITZ para apresentar o seu novo álbum, “Moods”, maioritariamente cantado em português e no qual encerra colaborações com pessoas como António Zambujo, Tozé Brito, Isaura, David Fonseca, Mallu Magalhães ou Diogo Piçarra.

O nervosismo que sentiu ao participar no Festival da Canção em 2022, os comentários maldosos sobre as suas tatuagens feitos nas redes sociais, o sonho de viver uma temporada em Nova Iorque e a responsabilidade de trabalhar com crianças na nova temporada do programa “The Voice Kids” foram outros assuntos abordados na conversa com Aurea.

No Posto Emissor desta semana, falamos ainda da nova exposição fotográfica da BLITZ, “Coldplay em Portugal”, despedimo-nos de Ryuichi Sakamoto e debruçamo-nos sobre o Relatório Anual de Segurança Interna, que estabelece uma relação entre o hip-hop e o aumento da violência juvenil na área de Lisboa. Como é hábito, sugerimos-lhe, também, alguns concertos a que poderá assistir nos próximos dias.

