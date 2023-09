Arcade Fire hoje no festival MEO Kalorama: o alinhamento provável e o que pode esperar do 10º concerto em Portugal

Depois de, no ano passado, terem levado o mais recente álbum, “WE”, numa extensa digressão pela Europa e América do Norte – com passagem por Lisboa para dois concertos esgotados no Campo Pequeno – os Arcade Fire não estiveram muito ocupados nos últimos meses. A banda canadiana regressa a Lisboa como cabeça-de-cartaz deste terceiro e último dia da segunda edição do festival MEO Kalorama e promete trazer consigo um alinhamento que toca nas várias eras de um percurso que se alonga por mais de 20 anos.

Avaliando pelo concerto que a banda liderada por Win Butler e Régine Chassagne deu na passada quinta-feira no Cala Mijas, festival de Málaga “irmão” do MEO Kalorama, não faltarão os sucessos ‘No Cars Go’, ‘Reflektor’, ‘Everything Now’ ou ‘Neighborhood #3 (Power Out)’, mas também constaram do alinhamento canções mais recentes, como ‘Age of Anxiety II (Rabbit Hole)’ ou ‘Unconditional I (Lookout Kid)’.