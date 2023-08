Tudo sobre o festival MEO Kalorama: horários dos concertos, mapa do recinto, transportes, bilhetes e demais informação útil

A segunda edição do festival MEO Kalorama começa esta quinta-feira com concertos de Blur, Yeah Yeah Yeahs, Prodigy, M83, Metronomy ou Rita Vian, prolongando-se até ao próximo domingo com as presenças confirmadas de Florence + The Machine, Arcade Fire, Aphex Twin, Foals ou Siouxsie. CARTAZ E HORÁRIOS 31 AGOSTO PALCO MEO 16:05 - 16:50 - PONGO

17:50 - 18:40 - AMYL & THE SNIFFERS

19:50 - 20:50 - YEAH YEAH YEAHS

22:00 - 23:30 - BLUR

00:40 - 02:00 - THE PRODIGY PALCO SAN MIGUEL 15:30 - 16:05 - TULIPA RUIZ

16:55 - 17:45 - JOSÉ GONZÁLEZ

18:45 - 19:45 - M83

20:55 - 21:55 - METRONOMY

23:35 - 0:35 - THE BLAZE PALCO SAMSUNG 15:00 - 15:25 - RATO-CHINÊS

15:45 - 16:20 - SCURU FITCHADU

16:35 - 17:25 - BK'

18:40 - 19h40 - RITA VIAN

20:50 - 21:50 - JOESEF

23:05 - 0:00 - SHAME PANORAMA 14:00 - 16:00 - CHIMA ISAARO

16:00 - 18:00 - GAZZI

18:00 - 20:00 - PEACH

20:00 - 22:30 - CALL SUPER B2B ANZ

22:30 - 01:00 - BEN UFO



1 SETEMBRO PALCO MEO 15:00 - 15:25 - SILK NOBRE

16:20 - 17:05 - CAPITAO FAUSTO

18:00 - 19:10 - BELLE & SEBASTIAN

20:20 - 21:50 - FLORENCE + THE MACHINE

23:15 - 00:45 - APHEX TWIN PALCO SAN MIGUEL 15:30 - 16:15 - EU.CLIDES

17:10 - 17:55 - ETHEL CAIN

19:15 - 20:15 - FKJ

22:00 - 23:10 - ARCA PALCO SAMSUNG 15:00 - 15:25 - GUI ALY

15:45 - 16:15 - HOLY NOTHING

17:00 - 18:00 - JAMES HOLDEN

19:15 - 20:15 - TAMINO

22:00 - 23:00 - BAXTER DURY

00:00 - 01:00 - SHYGIRL PANORAMA 14:00 - 16:00 - PHOEBE

16:00 - 18:00 - VIOLET

18:00 - 20:00 - MOXIE

20:00 - 22:30 - JOHN TALABOT

22:30 - 01:00 - NICOLAS LUTZ



2 SETEMBRO PALCO MEO 15:00 - 15:25 - NECXO

16:20 - 17:05 - SELMA UAMUSSE

18:05 - 19:05 - SIOUXSIE

20:05 - 21:20 - FOALS

22:30 - 23:50 - ARCADE FIRE PALCO SAN MIGUEL 15:30 - 16:15 - CHARLIE CUNNINGHAM

17:10 - 18:00 - SEN SENRA

19:10 - 20:00 - DINO D'SANTIAGO

21:25 - 22:25 - THE HIVES

23:55 - 01:00 - PABLLO VITTAR PALCO SAMSUNG 15:00 - 15:25 - SNAKE GR

15:45 - 16:15 - HAUSE PLANTS

17:15 - 18:00 - CMAT

19:10 - 20:00 - JUNIOR BOYS

21:25 - 23:25 - NU GENEA live band

00:00 - 01:00 - YOUNG FATHERS PANORAMA 14:00 - 15:30 - SAINT CABOCLO

15:30 - 17:00 - LIL SILVA

17:00 - 19:00 - DINAMARCA

19:00 - 21:00 - BUDINO

21:00 - 23:00 - TIJANA T

23:00 - 01:00 - TIGA

MAPA DO RECINTO

BILHETES E PULSEIRAS Os passes para os três dias custam 160 euros e os bilhetes diários estão à venda por 65 euros – os portadores de cartão jovem terão um desconto de 25 euros sobre o preço do passe de 3 dias e todos os valores são acrescidos de taxas de serviço. Nos dias do festival, as bilheteiras abrem às 10h, encerrando às 00h30 a 31 de agosto, às 23h a 1 de setembro e às 22h a 2 de setembro. As crianças com idade igual ou inferior a 3 anos não podem entrar no recinto, entre os 3 e 6 anos entram gratuitamente no festival e com idade igual ou superior a 6 anos deverão apresentar um bilhete válido e fazer-se acompanhar por um adulto responsável. O recinto abre todos os dias às 14h, fechando às 02h no dia 31 de agosto e à 01h nos dias 1 e 2 de setembro. Segundo informações avançadas pela organização, os portadores de bilhete diário têm “entrada direta”, mas quem tiver passe geral terá de trocá-lo por uma pulseira junto às bilheteiras – entre as 10h e as 01h de 31 de agosto, as 10h e as 00h de 1 de setembro e as 14h e as 22h de 2 de setembro. A pulseira permitirá às pessoas com passe de três dias entrar e sair do recinto dentro dos horários em que está aberto, sendo que quem tiver bilhete de um dia não poderá sair e voltar a entrar.

TRANSPORTES A estação de metro mais perto do recinto é a da Bela Vista, na Linha Vermelha, estando aberta até às 01h da manhã. As carreiras da Carris que passam junto do Parque da Bela Vista são as 727, 755 e 794. A organização disponibiliza também, junto com a Via Verde, várias carreiras de shuttles que asseguram transporte para o recinto a quem tiver bilhete ou passe de três dias, estando em circulação entre as 16h e as 22h30 e novamente às 02h para o regresso. O percurso 1 vai de Sete Rios ao MEO Kalorama, passando pela Praça de Espanha e Avenida Estados Unidos da América; o percurso 2 vai do Parque de Campismo (Lisboa Camping & Bungalows) ao MEO Kalorama; e o percurso 3 circula entre o Cais do Sodré e o MEO Kalorama.

ALIMENTAÇÃO/PAGAMENTOS Dentro do recinto, todos os pontos de alimentação, bebida e produtos oficiais apenas aceitam pagamento com cartões de débito ou crédito, contactless e cashless, não sendo os pagamentos em dinheiro aceites diretamente nos pontos de venda (também não há terminais ATM no recinto). A entrada no recinto com alimentos para consumo próprio, em pequenas quantidades, “como sandes e snacks”, e garrafas de plástico de capacidade máxima até 33cl, sem tampa, está autorizada.