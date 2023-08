Os ingleses The 1975 vão dar concerto em Portugal no início de 2024

Os ingleses The 1975 vão regressar a Portugal no início do próximo ano, revela esta manhã a promotora Everything Is New.

Depois do concerto no passado mês de julho, no festival Super Bock Super Rock, a banda de Matty Healy atuará no Campo Pequeno, em Lisboa, a 26 de fevereiro de 2024.

Os bilhetes serão colocados à venda a 8 de setembro e terão os seguintes preços:



Bancada A - 55 euros

Bancada B - 50 euros

Bancada C - 45 euros

Camarote 1ª - 45 euros

Galeria 1ª - 45 euros

Galeria 2ª - 32 euros

Camarote 2ª - 32 euro

Mobilidade Condicionada - 32 euros