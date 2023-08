Antes dos concertos na “esfera” de Las Vegas, os U2 querem dar aos fãs uma experiência imersiva

Os U2 anunciaram um novo projeto, intitulado “Zoo Station: A U2:UV Experience’”.

Inspirado pela digressão “Zoo TV” e tendo por base o álbum “Achtung Baby” (1991), um dos mais aclamados da banda irlandesa, o projeto promete aos fãs uma “experiência imersiva”, com o objetivo de os levar a compreender melhor esse disco.

“Zoo Station” foi produzido em parceria com a Vibee, empresa financiada pela Live Nation, e abre um dia antes do primeiro de vários concertos da banda na novíssima MSG Sphere, em Las Vegas, sala de espetáculos ultramoderna que os U2 estrearão este ano.

Para além de um “Zoo TV Cinema”, a “Zoo Station” conta com uma galeria Anton Corbijn, merchandising de edição limitada e, ainda, uma zona VIP. Estará disponível no Venetian Resort, em Las Vegas, a partir do dia 28 de setembro.