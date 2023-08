Entrevista a Tim Bernardes: “Desde a primeira vez em Portugal, já encontrei um ambiente caseiro. Quanto mais solto fico, melhor posso tocar”

Nascido há 32 anos em São Paulo, Tim Bernardes tem granjeado, em Portugal, grande popularidade, sobretudo graças aos seus dois álbuns a solo: “Recomeçar”, de 2017, e “Mil Coisas Invisíveis”, de 2022. No início do próximo ano, o cantor-compositor, frontman também da banda indie O Terno, regressa a Portugal, para concertos nos coliseus do Porto e de Lisboa. Antes disso, sentou-se com a BLITZ, nos bastidores do festival de Paredes de Coura, onde atuou no passado dia 17, para falar sobre o caldeirão de música brasileira onde vai beber inspiração, mas também sobre a importância de ter “treinado num nível hard” durante a digressão com os Fleet Foxes nos Estados Unidos e os cuidados que tem com a sua voz.