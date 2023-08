Tim Bernardes agradece ao “público lindo” de Paredes de Coura e anuncia regresso duplo a Portugal

Tim Bernardes, que esta quinta-feira abriu o palco principal do Vodafone Paredes de Coura, agradeceu nas suas redes sociais ao “público lindo” do festival minhoto.

No espetáculo, o autor de “Recomeçar” mostrou-se feliz por tocar num espaço ao ar livre, por oposição aos teatros e auditórios onde se costuma apresentar. O músico de São Paulo chegou mesmo a dizer que se sentia “em Woodstock”.

Veja aqui a visão que Tim Bernardes - que no começo de 2024 voltará a Portugal, tocando a 31 de janeiro no Coliseu do Porto e a 1 de fevereiro no Coliseu de Lisboa - tinha do palco maior do Vodafone Paredes de Coura.