Roger Waters partilha nova versão de ‘Time’, dos Pink Floyd

Roger Waters partilhou a sua nova versão de ‘Time’, tema dos Pink Floyd presente em “The Dark Side of the Moon”.

Recorde-se que o músico anunciou, em fevereiro, que iria regravar aquela que é considerada por muitos como a obra-prima dos Pink Floyd. Waters já havia lançado a sua própria versão de ‘Money’.

O disco, intitulado “The Dark Side of the Moon Redux”, tem data de lançamento marcada para o dia 6 de outubro. Foi produzido pelo próprio Roger Waters, juntamente com Gus Seyffert, com este último também a fazer parte de uma banda de estúdio que incluiu Joey Waronker, Jonathan Wilson, Johnny Shepherd e Jon Carin.

Ouça aqui a “nova” ‘Time’: