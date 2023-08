Britney Spears quebra o silêncio: “Já não aguentava mais. O meu Instagram pode parecer perfeito, mas nada tem a ver com a realidade”

Britney Spears quebrou o silêncio em relação ao seu divórcio de Sam Asghari, com quem casou em 2022.

Asghari, de 29 anos, terá acusado a cantora de o ter traído. O antigo instrutor de fitness e ator já abandonou, inclusive, a casa que ambos partilhavam.

“Seis anos é muito tempo para se estar com alguém, pelo que ainda estou meio chocada”, disse no Instagram, referindo-se ao facto de ter iniciado uma relação com Asghari em 2016. “Mas não vim explicar-vos nada, porque não é da vossa conta”.

“Porém, já não aguentava mais”, acrescentou. “Ando a fazer-me de forte há muito tempo, e o meu Instagram pode parecer perfeito mas nada tem a ver com a realidade. Creio que todos sabemos isso. Adoraria poder mostrar as minhas emoções e as minhas lágrimas, mas por algum motivo tive sempre que esconder as minhas fraquezas”.

Asghari deu entrada com o pedido de divórcio na passada quarta-feira, com a “Billboard” a noticiar que ambos se separaram a 28 de julho. No processo, Asghari exige a Britney o pagamento de uma pensão de alimentos.