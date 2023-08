Britney Spears a caminho do divórcio: acusações de traição estarão na origem da separação

Britney Spears e Sam Asghari, com quem casou em junho de 2022, estão à beira do divórcio, avança o site “TMZ”. Segundo fontes próximas do casal, na origem da separação estarão alegações de traição que levaram a uma grande discussão.

Em declarações ao site norte-americano, as referidas fontes defendem que Asghari terá confrontado Spears na semana passada, acusando-a de tê-lo traído.

O ainda marido de Spears já terá saído de casa, estando neste momento a viver sozinho, e será “uma questão de tempo até pedir o divórcio”.

A notícia da separação surge poucos meses depois de um representante de Asghari ter negado os rumores que davam conta de uma relação instável.

O casal conheceu-se em 2016, durante as gravações do vídeo de ‘Slumber Party’. Asghari foi um dos maiores apoiantes de Britney durante a batalha da cantora para pôr fim à tutoria do seu pai.

Britney Spears deverá assim divorciar-se pela terceira vez, após o fim do matrimónio com Jason Alexander (que durou pouco mais de dois dias), em 2004, e com Kevin Federline, em 2007.