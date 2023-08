Entrevista a Slow J: “O novo álbum chama-se ‘Afro Fado’ e é uma ode à minha geração. Ainda damos demasiado valor a coisas antigas”

Depois de, em janeiro, ter começado a desvendar o seu terceiro álbum, com a canção ‘Where U @’, Slow J regressou aos palcos e prepara-se agora para mostrar ao mundo o sucessor de “You Are Forgiven”, de 2019. Apesar de ainda não haver data certa para a edição do novo álbum, que deverá ver a luz do dia até ao final do ano, o músico luso-angolano revelou em primeira mão à BLITZ o título escolhido: “Afro Fado” é, segundo ele, uma “história de amor” e uma “ode” à sua geração e será apresentado, com pompa e circunstância, num concerto marcado para 8 de março de 2024 na Altice Arena, em Lisboa. A poucas horas de subir ao palco do festival MEO Sudoeste, para um concerto “em família”, Slow J conversou connosco sobre a forma como quis explorar “a relação entre Portugal e Angola” nas canções de “Afro Fado”, a “vida tranquila e muito abençoada” que tem e a importância que dá aos números de ‘streaming’ da sua música.