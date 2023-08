Slow J “em família” no MEO Sudoeste: “Os sonhos são coisas frágeis, protejam-nos”

Visivelmente feliz por se estrear no palco principal do MEO Sudoeste, um festival onde, como confessou à BLITZ momentos antes de dar início à sua atuação, assistiu a uma série de concertos marcantes ao longo dos anos, Slow J começou a desvendar com que linhas se coserá o vindouro terceiro álbum, a editar em breve, servindo duas canções novas lado a lado com visões renovadas de alguns dos temas mais inescapáveis de um respeitável passado. “Sudoeste, só para ‘checar’: nós estamos em família ou não?”, questionou, logo no início da atuação. A pronta resposta não deixou grandes dúvidas, e a dedicação com que o público se dispôs, ao longo do concerto, a celebrar as suas palavras (sempre urgentes, sempre certeiras) só confirmou que os laços de família entre fãs e músico estão cada vez mais estreitos.