Slow J anuncia concerto na Altice Arena em 2024

Slow J vai dar um concerto de apresentação do novo álbum, a editar até ao final do ano, na Altice Arena, em Lisboa, a 8 de março de 2024. A notícia foi avançada pelo próprio músico esta noite no palco do festival MEO Sudoeste, num concerto durante o qual interpretou duas das canções presentes no vindouro terceiro longa-duração, ‘Where U @’ e ‘Sem Ti’.

Os bilhetes para o espetáculo promovido pela Música no Coração, já à venda nos locais habituais, custam 20 euros para o balcão 2, 25 euros para a plateia em pé e 20 euros para o balcão 1.

“Vamos finalmente pisar esse palco em nome próprio”, afirmou o músico em entrevista à BLITZ, “vejo este ano inteiro como um aquecimento para o que vai ser depois de o disco estar cá fora. Tudo o que temos feito em termos de músicos, de palco, a maneira como temos estado a tocar… o nosso concerto não tem computadores, literalmente tudo o que estás a ouvir está a ser tocado ali. Estamos mesmo a tocar uns com os outros”.