Foi em 1997 que a Zambujeira do Mar recebeu a primeira edição do festival MEO Sudoeste e ainda há quem, passados mais de 25 anos, regresse ao recinto da Herdade da Casa Branca e se recorde bem dos primeiros tempos. “Vim ao primeiro Sudoeste, vim ao segundo… até à oitava edição. Depois, deixei de vir e voltei este ano novamente”, assumiu à BLITZ Henrique Santos, de Ferreira do Alentejo, explicando que foram especialmente os Xutos & Pontapés, que atuaram no primeiro dia, os grandes responsáveis pelo regresso nesta que é a 25ª edição do festival. “Voltámos este ano porque já venho com o filho. Queremos ver Xutos e ele quer ver Giulia Be. Viemos só hoje e ficamos até ele se aguentar. Por acaso, gosto muito de música eletrónica, mas o DJ Guetta, em particular, não me diz nada”.