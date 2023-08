Como era o festival Sudoeste nos anos 90? Mais alternativo. Recordamos as 3 edições que marcaram uma geração

Previous Rita Carmo/Arquivo BLITZ Rita Carmo/Arquivo BLITZ Next 1 25

Em vésperas da 25ª edição do MEO Sudoeste, regressamos a ‘outro’ Sudoeste, aquele que em 1997 assentou arraiais e levantou poeira na Zambujeira do Mar. Recordamos as três primeiras edições do festival – 1997, 1998, 1999 – com 25 imagens dos grandes nomes que aterraram no Alentejo: de Marilyn Manson a PJ Harvey, dos Portishead aos Blur, dos Da Weasel aos Ornatos Violeta. E do ambiente pioneiro que o rodeava. Para matar saudades