Os Xutos & Pontapés trocaram as voltas ao MEO Sudoeste: “Isto é uma banda de rock, portanto vamos tocar aqui um bocadinho de rock”

A história dos Xutos & Pontapés entrecruza-se com a do festival do Sudoeste: não só atuaram na primeira edição, há 26 anos, como foram presença assídua ao longo de vários anos, tendo pisado pela última vez o palco da Herdade da Casa Branca há 11. Esta 25ª edição fica marcada pelo regresso de Tim, João Cabeleira, Kalú e Gui (e Zé Pedro, sempre presente) à Zambujeira do Mar, trazendo com eles um rock que tem andado afastado do festival e uma energia que contagiou velhos conhecidos, mas também tantos outros, bem mais jovens. Talvez por saberem que poderiam ter um público difícil à sua espera, os Xutos puxaram dos galões e serviram um menu de luxo, juntando os clássicos incontornáveis, que parecem continuar a beber da fonte da eterna juventude, a canções bem mais recentes.