Tudo o que precisa de saber sobre o MEO Sudoeste: cartaz, como chegar, estado do tempo e outras informações úteis

O festival MEO Sudoeste regressa à Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar, para aquela que será a 25ª edição, contando a partir desta quarta-feira e até sábado com atuações de, entre outros, David Guetta, Xutos & Pontapés, o ex-One Direction Niall Horan, Steve Aoki, Metro Boomin, Bizarrap, Slow J, Ivandro ou as cantoras brasileiras Giulia Be e Ludmilla. As portas do campismo já abriram no passado sábado, mas a partir de amanhã o recinto onde decorrem os concertos passa a abrir todos os dias às 15h. Os passes gerais para o festival, que dão acesso a campismo gratuito, estão à venda por 130 euros e os bilhetes diários custam 65 euros. As bilheteiras no recinto do festival, onde os passes deverão ser trocados por pulseira, estarão abertas até às 01h de 13 de agosto, sem interrupções. Não é permitida a entrada no campismo de fogareiros e equipamentos que não do tipo Camping Gaz, estando também proibidas garrafas e embalagens de comida de vidro, armas ou objetos que possam servir como arma, material explosivo e pirotécnico ou qualquer outro material considerado perigoso e animais de estimação (exceto cães-guia para invisuais).

Quem decidir deslocar-se para o festival em viatura própria vindo do norte deverá apanhar a autoestrada A2 seguindo as indicações Sul/Algarve, saindo para o IP8 perto de Sines, seguindo depois até ao Cercal, passando por Vila Nova de Milfontes e virando em direção ao Cabo Sardão/Zambujeira. Quem partir do sul, do Algarve, deverá evitar a N120, que se encontra com constrangimentos devido ao fogo que lavra no concelho de Odemira desde o passado sábado. Se pretender deslocar-se de comboio (Intercidades ou Regional/InterRegional) deverá dirigir-se até à estação de Santa Clara Sabóia, a mais próxima do recinto do festival, devendo depois recorrer ao serviço de táxi (contactos disponibilizados neste link). Se a opção for autocarro, a Rede Expressos garante, durante os dias de festival, serviços a partir de Lisboa, Porto e Braga diretos para o recinto.