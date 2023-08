MEO Sudoeste: incêndio em Odemira “não põe em risco a realização” do festival

O incêndio que lavra o concelho de Odemira desde o passado sábado “não põe em risco” a realização do festival MEO Sudoeste, avança a promotora Música no Coração num comunicado conjunto com o Serviço Municipal de Proteção Civil.

Tendo em conta as condições verificadas no terreno, neste momento, “o recinto e a zona de campismo não se encontram na linha de evolução do incêndio que está a deflagrar na freguesia de São Teotónio, no concelho Odemira”, algo também corroborado à BLITZ por Isabel Vilhena, do gabinete de comunicação da Câmara de Odemira.

O acesso à Herdade da Casa Branca, que recebe o festival há 25 edições, contudo, terá de ser feito a partir do norte, visto que a circulação na Estrada Nacional 120 está com constrangimentos entre São Miguel e São Teotónio.

Segundo informações prestadas aos jornalistas, em conferência de imprensa, pelo comandante regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo, José Ribeiro, o fogo tinha três frentes ativas com “elevada intensidade” no final desta manhã de segunda-feira, com o vento forte a dificultar a situação.

As portas do campismo da Herdade da Casa Branca abriram-se aos festivaleiros no sábado e o evento arranca na próxima quarta-feira, 9 de agosto, prolongando-se até sábado, 12 de agosto.