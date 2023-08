À 25ª edição, o Sudoeste dança outra vez

Um clássico dos festivais de verão em Portugal, o MEO Sudoeste celebra este ano a sua 25ª edição, com um cartaz que dá continuidade à direção seguida na última década. Se na sua estreia, no longínquo verão de 1997, o festival se deu a conhecer com concertos de Blur, Suede ou Marilyn Manson, sensivelmente há dez anos que a aposta é na música eletrónica e nos sons de Portugal, Brasil e África lusófona. Assim voltará a ser este ano, na Zambujeira do Mar, em três palcos. No primeiro dia (quarta), a maior estrela é o repetente David Guetta (2h15). Antes, tocam os Xutos & Pontapés (24h), que estiveram na primeira edição, em 1997.

