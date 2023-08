Niall Horan, um ex-One Direction no primeiro dia do festival MEO Sudoeste: as baladas, o ‘cheirinho’ da banda antiga e um clássico infalível

O primeiro dia do festival MEO Sudoeste fica marcado pelo regresso a Portugal de Niall Horan, cantor irlandês que se deu a conhecer com os One Direction, na década passada, e que depois de a boy band anunciar uma pausa prolongada, no início de 2016, enveredou por uma carreira a solo. O artista, que chegou a atuar com o grupo em Lisboa e Porto, respetivamente em 2013 e 2014, volta a pisar palcos nacionais (quarta-feira, às 22h10, no palco MEO) depois de um primeiro concerto em nome próprio no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, em 2018, trazendo agora consigo o terceiro e novo álbum, “The Show”. Horan é o segundo de três antigos elementos dos One Direction a apresentar-se em solo nacional este ano: Harry Styles deu um concerto no Passeio Marítimo de Algés no mês passado e Louis Tomlinson atua na Altice Arena, em Lisboa, a 3 de outubro.