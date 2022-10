Louis Tomlinson, ex-One Direction, dá concerto em Portugal no próximo ano

Louis Tomlinson, ex-membro dos One Direction, anunciou uma nova digressão, na qual se incluiu a estreia a solo em Portugal. Será a 3 de outubro de 2023, na Altice Arena, em Lisboa.

Os bilhetes para o concerto de Louis Tomlinson em Portugal, organizado pela Ritmos e Blues, serão colocados à venda dia 21. Antes, haverá pré-vendas nas lojas FNAC e na Blueticket.

Tomlinson, que lançará em novembro “Faith In The Future”, o segundo álbum em nome próprio, fez parte dos One Direction desde a sua formação, em 2010, até ao ano da dissolução, 2016. O artista inglês, de 30 anos, junta-se assim a outro One Direction, Harry Styles, na agenda de concertos para 2023 em Portugal.

Esta sexta-feira, Tomlinson revelou um novo single, ‘Out of My System’