Damon Albarn (Blur): “Se a inteligência artificial é o futuro da música, vamos precisar de drogas melhores para conseguir aguentar”

Damon Albarn classificou os recentes avanços no campo da inteligência artificial como “absurdos”. Para o líder dos Blur e dos Gorillaz, “qualquer pessoa que tenha tempo para cantar canções com um filtro à Michael Bublé, e colocá-las na internet, é um idiota”, afirmou em entrevista ao “The Sun”.

“Se a inteligência artificial é o futuro da música, vamos precisar de drogas melhores para conseguir aguentar tudo isso”, acrescentou.

Recorde-se que os Blur lançaram recentemente um novo álbum, “The Ballad of Darren”, e regressam a Portugal a 31 de agosto para um concerto no festival MEO Kalorama, em Lisboa, poucos meses depois de se terem apresentado no Primavera Sound Porto.

Em entrevista à BLITZ, os britânicos abordaram a relação que foram criando com o público português, ao longo dos anos.