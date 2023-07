Entrevista aos Blur: “Levamo-nos uns aos outros à loucura, mas quando é bom vamos às lágrimas”

Colocando um ponto final numa pausa discográfica que se alongava há oito anos, o novíssimo álbum “The Ballad of Darren”, agora editado, trouxe os Blur também de volta aos palcos. Desde 2003, dez anos depois de se ter tornado, ao lado dos rivais Oasis, ponta-de-lança do fenómeno britpop, o quarteto londrino tem vindo a testar a resistência dos fãs com longas ausências e desencontros, tentando redescobrir formas de avançar sem desvirtuar o facto de ser uma das bandas mais aplaudidas do pop/rock britânico.

Antes de atuarem no festival Primavera Sound Porto, no dia 10 de junho, a BLITZ sentou-se à conversa com o baixista Alex James e o baterista Dave Rowntree. “Comemos umas boas sardinhas, ontem à noite. Isso estava definitivamente na minha lista de coisas a fazer cá”, confessava, no início da conversa, o baixista. Rowntree aproveitava para questionar-nos sobre a popularidade da francesinha: “Hoje é o Dia de Portugal, não é? Será por isso que vimos tanta gente no restaurante a comer o mesmo prato? É um prato nacional? Não posso comer, porque sou vegetariano”.

A conversa, descontraída, teve lugar na esplanada do hotel onde a banda ficou instalada, em Matosinhos, e passou não só pelas novas canções, gravadas “em tempo record” em janeiro passado, mas também pelo impacto que 35 anos de percurso musical tiveram na amizade que os une ao vocalista Damon Albarn e ao guitarrista Graham Coxon, os “ciúmes” que sentem quando Albarn os troca pelos Gorillaz ou a relação que desenvolveram, ao longo dos anos, com o público português (que voltará a ver os ingleses a 31 de agosto em Lisboa, no festival MEO Kalorama).