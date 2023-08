Gisela João, Ferro Gaita e Carmen Souza no cartaz do festival Maré de Agosto, nos Açores

O festival começa no dia 24 de agosto, uma quinta-feira, com um concerto de Irma (pelas 22h00), seguindo-se a banda nacional The Redbeds (23h45) e a atuação de Francisco, el Hombre (Brasil/México, pela 1h30) e Evan Hatfield (Estados Unidos, pelas 3h15).

A 39.ª edição do festival Maré de Agosto, que vai decorrer nos dias 24, 25 e 26, na praia Formosa, na ilha de Santa Maria, nos Açores, contará com nomes como Gisela João, Mellow Mood e Evan Hatfield. Segundo a organização, a programação do festival também inclui concertos de Dirtyloops, Eugénia Contente Trio, Zanova, Francisco, el Hombre, Latenight, Irma, Kiss Kiss Bang Bang, Carmen Souza, The Redbeds e Ferro Gaita.

No segundo dia, 25 de agosto, o primeiro concerto, às 21h00, é por conta do trio nacional Eugénia Contente, seguindo-se a portuguesa Gisela João (23h45), Mellow Mood (Itália, 1h30) e a DJ nacional Zanova (3h15).

O cartaz do último dia, sábado, começa com um espetáculo de Carmen Souza (Portugal, 22h00) e termina com a atuação da banda nacional Kiss Kiss Bang Bang (3h15). A última noite do Festival Maré de Agosto também inclui concertos de Ferro Gaita (Cabo Verde, com início pelas 23h45) e Dirty Loops (Suécia, 1h30).

À semelhança da edição anterior, a organização adianta que Latenight volta a ser o DJ residente para a 39.ª Edição do festival. Os bilhetes de acesso diário ao recinto do festival custam 10 euros para sócios da Associação Cultural Maré de Agosto e 20 euros para não-sócios. Também é disponibilizado o “pack festival” que custa 25 euros para sócios e 50 euros para não-sócios.

Segundo a organização do festival que tem como diretor Eduardo Arruda, os bilhetes já estão disponíveis ‘online’ na BOL e nos postos de venda físicos (RIAC - Rede Integrada de Apoio ao Cidadão, nas agências Bestravel de Ponta Delgada, Angra do Heróismo e Graciosa, na Repsol de Vila do Porto e na Loja da Maré).